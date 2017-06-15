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10:33 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Звуковые объявления на всех вокзалах Москвы продублировали на английский язык

Аудиосообщения на двух языках также транслируются в поездах метро, МЦК и в некоторых пригородных электричках.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Звуковые объявления на всех девяти железнодорожных вокзалах Москвы начали дублировать на английский язык. Для туристов перевели информацию о графике международных и междугородних поездов. Также на двух языках объявляют правила безопасности, сообщают информацию об услугах и сервисах, которые есть на вокзалах.

Как рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», сообщения на английском языке помогут иностранным туристам лучше ориентироваться на вокзалах Москвы. К тому же в столицу приедет немало болельщиков из-за рубежа на Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

«Футбольные фанаты будут использовать не только международные, но и межрегиональные маршруты, чтобы переезжать из города в город и болеть за свои сборные. На время проведения Кубка конфедераций — 2017 именно междугородние маршруты станут наиболее востребованными», — рассказали в пресс-службе.

Турнир состоится в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В столице турнир примет стадион «Спартак».

Все объявления, которые звучат на московских вокзалах, записаны в едином стиле. Как и сообщения на русском языке, они объявляются женским голосом. Но информацию о графике движения поездов диктор не сообщает вживую. Для объявлений маршрутов на вокзалах используют заранее записанные на английский язык отдельные слова и фразы. Само предложение выстраивает автоматизированная система. Она подбирает слова в зависимости от маршрута поезда и, к примеру, от того, на какие платформу и путь он прибывает.

Первыми вокзалами, которые «заговорили» по-английски, стали Казанский, Ленинградский и Курский.

Сейчас единый стандарт голосовых объявлений действует на всех девяти вокзалах (помимо перечисленных, это Ярославский, Киевский, Белорусский, Павелецкий, Рижский и Савеловский). Сообщения на двух языках будут звучать и после окончания Кубка конфедераций.

«Англоязычные» метро и электрички

Единый стандарт звуковых объявлений разработан также для Московского метрополитена. На всех 12 линиях озвучивать названий станций по-английски начали в конце апреля. Объявления в «Ласточках» на Московском центральном кольце (МЦК) также продублировали на английский.

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Аудиоинформирование на двух языках к Кубку конфедераций ввели и в пригородных электричках. Как рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, объявления на русском и английском звучат почти в 30 поездах. Среди них экспрессы, которые курсируют на Казанском, Киевском, Горьковском, Ярославском и Курском направлениях, а также часть обычных электричек на Рижском направлении (там расположена станция Тушино — ближайшая к стадиону «Спартак»).

Для пассажиров перевели все звучащие в поездах сообщения, включая названия станций, информацию о необходимости соблюдать правила безопасности и иметь при себе проездной документ, о запрете курения в поездах и об особенностях абонементных билетов. Также туристам подскажут, с каких станций пригородных электричек они могут пересесть на МЦК, и предупредят, на каких остановках надо аккуратно спускаться на низкие платформы.

Аудиообъявления на двух языках будут звучать в пригородных поездах только во время проведения матчей Кубка конфедераций. Предполагается, что голосовые сообщения на английском вернутся в электрички к началу чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме того, кассирам и машинистам электричек выдали специальные памятки с наиболее популярными фразами на английском. Они помогут сотрудникам общаться с иностранцами, которые приедут на Кубок конфедераций в Москву. В частности, в них содержится информация о том, как доехать до станций метро «Тушино» и «Спартак», сколько времени займет поездка. Также благодаря памяткам сотрудники объяснят, как болельщики и аккредитованные делегаты ФИФА смогут оформить бесплатный билет для проезда на электричках.

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