Звуковые объявления на всех вокзалах Москвы продублировали на английский язык
Аудиосообщения на двух языках также транслируются в поездах метро, МЦК и в некоторых пригородных электричках.
Аудиосообщения на двух языках также транслируются в поездах метро, МЦК и в некоторых пригородных электричках.
Звуковые объявления на всех девяти железнодорожных вокзалах Москвы начали дублировать на английский язык. Для туристов перевели информацию о графике международных и междугородних поездов. Также на двух языках объявляют правила безопасности, сообщают информацию об услугах и сервисах, которые есть на вокзалах.
Как рассказали в
«Футбольные фанаты будут использовать не только международные, но и межрегиональные маршруты, чтобы переезжать из города в город и болеть за свои сборные. На время проведения Кубка конфедераций — 2017 именно междугородние маршруты станут наиболее востребованными», — рассказали в
Турнир состоится в четырех российских городах — Москве,
Все объявления, которые звучат на московских вокзалах, записаны в едином стиле. Как и сообщения на русском языке, они объявляются женским голосом. Но информацию о графике движения поездов диктор не сообщает вживую. Для объявлений маршрутов на вокзалах используют заранее записанные на английский язык отдельные слова и фразы. Само предложение выстраивает автоматизированная система. Она подбирает слова в зависимости от маршрута поезда и, к примеру, от того, на какие платформу и путь он прибывает.
Сейчас единый стандарт голосовых объявлений действует на всех девяти вокзалах (помимо перечисленных, это Ярославский, Киевский, Белорусский, Павелецкий, Рижский и Савеловский). Сообщения на двух языках будут звучать и после окончания Кубка конфедераций.
«Англоязычные» метро и электрички
Единый стандарт звуковых объявлений разработан также для Московского метрополитена. На всех 12 линиях озвучивать названий станций
Аудиоинформирование на двух языках к Кубку конфедераций ввели и в пригородных электричках. Как рассказали в
Для пассажиров перевели все звучащие в поездах сообщения, включая названия станций, информацию о необходимости соблюдать правила безопасности и иметь при себе проездной документ, о запрете курения в поездах и об особенностях абонементных билетов. Также туристам подскажут, с каких станций пригородных электричек они могут пересесть на МЦК, и предупредят, на каких остановках надо аккуратно спускаться на низкие платформы.
Аудиообъявления на двух языках будут звучать в пригородных поездах только во время проведения матчей Кубка конфедераций. Предполагается, что голосовые сообщения на английском вернутся в электрички к началу чемпионата мира по футболу 2018 года.
Кроме того, кассирам и машинистам электричек выдали специальные памятки с наиболее популярными фразами на английском. Они помогут сотрудникам общаться с иностранцами, которые приедут на Кубок конфедераций в Москву. В частности, в них содержится информация о том, как доехать до станций метро «Тушино» и «Спартак», сколько времени займет поездка. Также благодаря памяткам сотрудники объяснят, как болельщики и аккредитованные делегаты ФИФА смогут оформить бесплатный билет для проезда на электричках.