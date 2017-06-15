Звуковые объявления на всех вокзалах Москвы продублировали на английский язык

Звуковые объявления на всех девяти железнодорожных вокзалах Москвы начали дублировать на английский язык. Для туристов перевели информацию о графике международных и междугородних поездов. Также на двух языках объявляют правила безопасности, сообщают информацию об услугах и сервисах, которые есть на вокзалах.

Как рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», сообщения на английском языке помогут иностранным туристам лучше ориентироваться на вокзалах Москвы. К тому же в столицу приедет немало болельщиков из-за рубежа на Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

«Футбольные фанаты будут использовать не только международные, но и межрегиональные маршруты, чтобы переезжать из города в город и болеть за свои сборные. На время проведения Кубка конфедераций — 2017 именно междугородние маршруты станут наиболее востребованными», — рассказали в пресс-службе.

Турнир состоится в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В столице турнир примет стадион «Спартак».

Все объявления, которые звучат на московских вокзалах, записаны в едином стиле. Как и сообщения на русском языке, они объявляются женским голосом. Но информацию о графике движения поездов диктор не сообщает вживую. Для объявлений маршрутов на вокзалах используют заранее записанные на английский язык отдельные слова и фразы. Само предложение выстраивает автоматизированная система. Она подбирает слова в зависимости от маршрута поезда и, к примеру, от того, на какие платформу и путь он прибывает.