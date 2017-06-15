Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Аспирин опасен для людей старше 75 лет
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
"Тетя Наргиз": известный продюсер раскритиковал Закирову
Пушков о санкциях США против РФ: Остались с носом
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
20Скончался актер Алексей Баталов
10:26 (мск), источник: Моя Планета

Мимика собак оказалась привлекательнее кошачьей

Эксперты, разработавшие сложный индекс для определения кошачьей мимики, выяснили, что выражение морды кошки редко помогает ей найти дом. Этому скорее способствует выражение животным эмоций через мурлыканье и трение о предметы и человека.

Источник: AP 2017

Ученые решили провести исследование после того, как в 2013 году выяснили, что собак, поднимавших брови при виде человека около 20 раз, забирали из приюта вдвое быстрее, чем их собратьев, которые делали это только пять раз. Исследователи пришли к выводу: такая мимика животных позволяла им выглядеть дружелюбнее, что и привлекало новых хозяев.

Источник: AP

Для проведения исследования ученые разработали систему, которая охватывала все возможные движения морды кошки, основываясь на ее мускулатуре и анатомии. В эксперименте принимали участие 106 кошек в трех приютах Великобритании, пишет Science.

Ученые следили за тем, как быстро кошки находили новый дом, проводя статистическую корреляцию между их мимикой и движениями. В результате удалось выяснить, что, в отличие от собак, мимика кошек не влияла на быстроту обретения ими хозяина. В то же время кошки, которые часто терлись об игрушки и мебель, покидали приюты на 30% быстрее, чем коты, которые этого не делали.

Ученые считают, что на более живую мимику собак повлияло более сильное и более долгое эволюционное воздействие — псы были одомашнены значительно раньше котов и освоили больше способов взаимодействия с человеком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия лидирует по количеству кошек на душу населения
12 мая© Ньюстюб
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Скончался Алексей Баталов
Путин проведет прямую линию с россиянами
КНДР объяснила решение отпустить американского студента
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
В Евросоюзе отменили плату за роуминг
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Сделки с жильем в Петербурге срываются из-за кадастровой оценки
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь