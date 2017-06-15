Мимика собак оказалась привлекательнее кошачьей

Ученые решили провести исследование после того, как в 2013 году выяснили, что собак, поднимавших брови при виде человека около 20 раз, забирали из приюта вдвое быстрее, чем их собратьев, которые делали это только пять раз. Исследователи пришли к выводу: такая мимика животных позволяла им выглядеть дружелюбнее, что и привлекало новых хозяев.

Для проведения исследования ученые разработали систему, которая охватывала все возможные движения морды кошки, основываясь на ее мускулатуре и анатомии. В эксперименте принимали участие 106 кошек в трех приютах Великобритании, пишет Science.

Ученые следили за тем, как быстро кошки находили новый дом, проводя статистическую корреляцию между их мимикой и движениями. В результате удалось выяснить, что, в отличие от собак, мимика кошек не влияла на быстроту обретения ими хозяина. В то же время кошки, которые часто терлись об игрушки и мебель, покидали приюты на 30% быстрее, чем коты, которые этого не делали.

Ученые считают, что на более живую мимику собак повлияло более сильное и более долгое эволюционное воздействие — псы были одомашнены значительно раньше котов и освоили больше способов взаимодействия с человеком.