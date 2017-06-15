«Горячую линию» по детскому спорту проведут в Нижнем Новгороде

«Горячую телефонную линию» по детскому спорту проведут в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

15 июня с 16.00 до 18.00 департамент по спорту и молодежной политике администрации Нижнего Новгорода ответит на вопросы нижегородцев, касающиеся развития детского массового спорта.

Звонки будут приниматься по телефону: 434−12−79.

Справка

В настоящее время в городе работает 38 муниципальных спортивных школ, в которых занимаются около 26,5 тысяч человек. В четырех из восьми районов функционируют ФОКи, которые также находятся на балансе города. Основными видами детского массового спорта в Нижнем Новгороде традиционно считаются футбол (мини-футбол) и хоккей.