«Я — супермен!»: мэр Николаева рассказал о побеге от полиции

Александр Сенкевич сбежал из своего кабинета, скрываясь от полиции. Такая информация появилась в местных интернет-изданиях, говорится в сюжете ТСН.

Как выяснилось, к председателю из столицы прибыли сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, чтобы вручить протокол об административном правонарушении. А городской глава, чтобы избежать встречи, якобы заперся в своем кабинете, а потом перелез на балкон горисполкома и через другие помещения незамеченным покинул здание.

Вечером Сенкевич все же встретился с правоохранителями и официально получил протокол. На вопрос, убегал ли он днем, мэр отшутился. «Через балкон я не перелезал. Здесь на втором этаже есть проход… Я — супермен! Я не буду скрывать: я не выходил из своего кабинета через парадную дверь», — признался городской голова Николаева.

Как сообщали местные СМИ 14 июня, николаевский городской голова Александр Сенкевич сбежал от полиции и журналистов через балкон.