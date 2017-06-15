«Я — супермен!»: мэр Николаева рассказал о побеге от полиции
Городской голова не раскрыл секрет, как именно «испарился» из кабинета перед визитом следователей.
Городской голова не раскрыл секрет, как именно «испарился» из кабинета перед визитом следователей.
Александр Сенкевич сбежал из своего кабинета, скрываясь от полиции. Такая информация появилась в местных
Как выяснилось, к председателю из столицы прибыли сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, чтобы вручить протокол об административном правонарушении. А городской глава, чтобы избежать встречи, якобы заперся в своем кабинете, а потом перелез на балкон горисполкома и через другие помещения незамеченным покинул здание.
Вечером Сенкевич все же встретился с правоохранителями и официально получил протокол. На вопрос, убегал ли он днем, мэр отшутился. «Через балкон я не перелезал. Здесь на втором этаже есть проход… Я — супермен! Я не буду скрывать: я не выходил из своего кабинета через парадную дверь», — признался городской голова Николаева.
Как сообщали местные СМИ 14 июня, николаевский городской голова Александр Сенкевич сбежал от полиции и журналистов через балкон.