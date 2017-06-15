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09:07 (мск), источник: Tengrinews

Китаянка в Астане пожаловалась на завышенный счет в кафе

Туристка из Китая пожаловалась полицейским на завышенный счет, предъявленный ей в кафе Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу.

Источник: Tengrinews

Туристка из Китая пожаловалась полицейским на завышенный счет, предъявленный ей в кафе Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

«14 июня примерно в 22.00 инспектор-оператор канала “102” принял вызов от гражданки Китая, которая сообщила о конфликтной ситуации с персоналом кафе по предъявленному завышенному счету за ужин. Прибывший наряд полицейских разобрался в данном инциденте», — сообщили в ДВД.

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Также полицейские вернули забытый багаж двум гражданам Испании. Сообщается, что на пульт «102» поступило сообщение от граждан Испании, которые, доехав на такси от аэропорта до гостиницы по улице Орынбор, по своей невнимательности в машине оставили чемодан. Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, установили автомашину и водителя.

«Благодаря оперативным мерам полицейских в течение часа испанцы получили свой багаж. Гости были искренне благодарны полицейским», — отметили в полиции.

Кроме того, в полиции сообщили, что 14 июня примерно в 21.00 на полицейском посту по трассе в сторону Кокшетау при проверке междугороднего автобуса сообщением Бишкек — Тюмень за помощью к полицейским обратился турист из Англии. Выяснилось, что, заехав в город через рубеж по Карагандинской трассе, он проехал нужную ему остановку в Астане. Самостоятельно добраться до города он не мог, так как расстояние от поста полиции до его гостиницы составляло около 20 километров.

«Полицейский полка дорожно-патрульной полиции старший сержант Кадыр Есжанов, который сменился с суточного наряда, на своей личной машине довез иностранца в гостиницу “Номад”, расположенную в микрорайоне “Чубары”. По словам сотрудника, прийти помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, — долг каждого полицейского. Гость столицы выразил огромную благодарность полицейским за оказанную помощь», — сообщили в столичном ДВД.

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