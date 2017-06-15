День города-2017 в Новосибирске: «Несчастный случай», Стас Костюшкин и Burito

25 июня 2017 года Новосибирску исполняется 124 года. Так как этот год экологии, основная концепция праздника — «зеленый город-преображение». Празднование пройдет под слоганом «Стремиться», исходя из трехлетнего плана, приуроченного к юбилею города в 2018 году: «Мечтать, стремиться, побеждать».

На время празднования Дня города улица Ленина традиционно станет пешеходной, в этом году до театра «Красный факел». Всех жителей и гостей Новосибирска будут ждать: торжественные поздравления от лица городской администрации, выступления звезд эстрады на нескольких площадках города, различные спортивные состязания, а также конкурсы и викторины. Завершением дня станет праздничный салют.

25 июня 2017 года в 12.00 начнется официальное открытие Дня города. Первая часть пройдет на ступеньках мэрии Новосибирска, где выступит детский музыкальный коллектив. Далее участников праздника пригласят пройти в «Зеленый город», расположенный на площади Ленина. Там же будет проходить выставка арт-объектов, выполненных в виде зеленых композиций с использованием строительных материалов. На сцене НОВАТа объявят имена победителей, которые с 13 по 25 июня создавали объекты из природных материалов в сквере. Хедлайнером Дня города станет группа «Несчастный случай», выступление будет завершать праздничную программу в центре Новосибирска. Мероприятия развернутся также и в различных торговых центрах. У «Ройял Парк» выступят известные танцоры и артисты, будут стоять батуты и аттракционы, желающие посетят beauty-зону, для маленьких гостей откроется детская зона. Самыми ожидаемыми гостями станут первый HOUSE & EDM оркестр из Сибири — OFB и группа музыкальных хулиганов «Отпетые мошенники».

Развлекательную программу в честь Дня города проводит и ТРК «Сан Сити». Начало программы в 17 часов. В 18.00 вручение призов и развлекательные конкурсы от ведущего «Радио Дача» Ивана Козырева. После 19.00 на главной сцене «Сан Сити» выступит кавер-группа «Соседи», а в 20 часов исполнит свои хиты приглашенный гость Стас Костюшкин. Бывший солист группы «Чай вдвоем» исполнит хиты «Женщина, я не танцую», «Караочен» и другие.

Празднование не оставил без внимания ТРЦ «Аура». В 18.00 на площадке перед центральным входом всех гостей будет ждать масштабный open-air под треки от диджеев «Европа Плюс» и выступление специального гостя Burito («Мегахит», «Пока город спит», «Мама», «По волнам»), а также насыщенная развлекательная программа.

Провожать День города в 22.30 будет фестиваль света и 14-й Фестиваль фейерверков на реке Обь, именно они будут завершать празднование 124-летия Новосибирска.

Добавим, что в целях обеспечения безопасности новосибирцев и гостей города во время празднования принято постановление мэрии об ограничении торговли алкогольной продукцией. «25 июня в организациях торговли, расположенных в местах проведения массовых общегородских мероприятий и на прилегающих к ним территориях, не будет продаваться алкогольная и слабоалкогольная продукция, а также исключена реализация всех напитков в стеклянной таре», — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска. Это касается всех торговых объектов, находящихся в центральной части города: от площади им. Свердлова до улицы Фрунзе (включительно), от улицы Советской до улицы Каменской (включительно), на улице Ленина (от площади имени Ленина до улицы Урицкого).

Ограничение также касается торговых объектов, находящихся:

— в Ленинском районе — от улицы Титова до улицы Широкой и от улицы Римского-Корсакова до улицы Троллейной;.

— в Калининском районе — от остановки общественного транспорта «Стадион Сибирь» (улица Богдана Хмельницкого, 18, 19) до остановки общественного транспорта «Учительская» (улица Богдана Хмельницкого, 63а, 74) (включительно), а также от улицы Александра Невского до Народной.

Продажа алкогольных напитков 25 июня допускается только в предприятиях общественного питания при условии потребления внутри заведения (за исключением мест, в которых по законодательству реализация алкоголя и пива ограничена).

25 июня организации торговли и общественного питания расширят ассортимент безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. Летним кафе рекомендовано завершить работу не позднее 23 часов.