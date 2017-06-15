Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Как избавиться от отеков с помощью еды
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
История разгорается вокруг слов Соловьева о митингующих 12 июня
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Австралийка сбросила 115 килограммов и занялась триатлоном
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Шестидневная война
15Последствия урагана в Москве
08:59 (мск), источник: VN.ru

День города-2017 в Новосибирске: «Несчастный случай», Стас Костюшкин и Burito

Хедлайнером Дня города в Новосибирске станет группа «Несчастный случай», выступление будет завершать праздничную программу на площади Ленина. Кроме этого, новосибирцы услышат хиты «Женщина, я не танцую», музыкальных хулиганов «Отпетые мошенники» и специального гостя — Burito. Добавим, что мэрия ограничила торговлю алкоголем.

25 июня 2017 года Новосибирску исполняется 124 года. Так как этот год экологии, основная концепция праздника — «зеленый город-преображение». Празднование пройдет под слоганом «Стремиться», исходя из трехлетнего плана, приуроченного к юбилею города в 2018 году: «Мечтать, стремиться, побеждать».

На время празднования Дня города улица Ленина традиционно станет пешеходной, в этом году до театра «Красный факел». Всех жителей и гостей Новосибирска будут ждать: торжественные поздравления от лица городской администрации, выступления звезд эстрады на нескольких площадках города, различные спортивные состязания, а также конкурсы и викторины. Завершением дня станет праздничный салют.

25 июня 2017 года в 12.00 начнется официальное открытие Дня города. Первая часть пройдет на ступеньках мэрии Новосибирска, где выступит детский музыкальный коллектив. Далее участников праздника пригласят пройти в «Зеленый город», расположенный на площади Ленина. Там же будет проходить выставка арт-объектов, выполненных в виде зеленых композиций с использованием строительных материалов. На сцене НОВАТа объявят имена победителей, которые с 13 по 25 июня создавали объекты из природных материалов в сквере. Хедлайнером Дня города станет группа «Несчастный случай», выступление будет завершать праздничную программу в центре Новосибирска. Мероприятия развернутся также и в различных торговых центрах. У «Ройял Парк» выступят известные танцоры и артисты, будут стоять батуты и аттракционы, желающие посетят beauty-зону, для маленьких гостей откроется детская зона. Самыми ожидаемыми гостями станут первый HOUSE & EDM оркестр из Сибири — OFB и группа музыкальных хулиганов «Отпетые мошенники».

Развлекательную программу в честь Дня города проводит и ТРК «Сан Сити». Начало программы в 17 часов. В 18.00 вручение призов и развлекательные конкурсы от ведущего «Радио Дача» Ивана Козырева. После 19.00 на главной сцене «Сан Сити» выступит кавер-группа «Соседи», а в 20 часов исполнит свои хиты приглашенный гость Стас Костюшкин. Бывший солист группы «Чай вдвоем» исполнит хиты «Женщина, я не танцую», «Караочен» и другие.

Празднование не оставил без внимания ТРЦ «Аура». В 18.00 на площадке перед центральным входом всех гостей будет ждать масштабный open-air под треки от диджеев «Европа Плюс» и выступление специального гостя Burito («Мегахит», «Пока город спит», «Мама», «По волнам»), а также насыщенная развлекательная программа.

Провожать День города в 22.30 будет фестиваль света и 14-й Фестиваль фейерверков на реке Обь, именно они будут завершать празднование 124-летия Новосибирска.

Добавим, что в целях обеспечения безопасности новосибирцев и гостей города во время празднования принято постановление мэрии об ограничении торговли алкогольной продукцией. «25 июня в организациях торговли, расположенных в местах проведения массовых общегородских мероприятий и на прилегающих к ним территориях, не будет продаваться алкогольная и слабоалкогольная продукция, а также исключена реализация всех напитков в стеклянной таре», — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска. Это касается всех торговых объектов, находящихся в центральной части города: от площади им. Свердлова до улицы Фрунзе (включительно), от улицы Советской до улицы Каменской (включительно), на улице Ленина (от площади имени Ленина до улицы Урицкого).

Ограничение также касается торговых объектов, находящихся:

— в Ленинском районе — от улицы Титова до улицы Широкой и от улицы Римского-Корсакова до улицы Троллейной;.

— в Калининском районе — от остановки общественного транспорта «Стадион Сибирь» (улица Богдана Хмельницкого, 18, 19) до остановки общественного транспорта «Учительская» (улица Богдана Хмельницкого, 63а, 74) (включительно), а также от улицы Александра Невского до Народной.

Продажа алкогольных напитков 25 июня допускается только в предприятиях общественного питания при условии потребления внутри заведения (за исключением мест, в которых по законодательству реализация алкоголя и пива ограничена).

25 июня организации торговли и общественного питания расширят ассортимент безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. Летним кафе рекомендовано завершить работу не позднее 23 часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Поссорившихся итальянцев сняли с поезда в Новосибирской области
Путин проведет прямую линию с россиянами
WP сообщила о расследовании попыток Трампа помешать правосудию
Путин анонсировал снижение расходов на оборону в России
КНДР объяснила решение отпустить американского студента
Военный малайзийский самолет пропал с радаров
Катар сообщил о покупке у США истребителей на $12 млрд
Мужчина погиб при пожаре от падения части ракеты с Байконура
Спорт
Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России Самолет с командой Мексики приземлился в Казани ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017» Фестиваль «Кинотавр» стремительно приближается к завершению — церемония закрытия с объявлением имен победителей состоится вечером 14 июня. «Кино Mail.Ru» подводит итоги и показывает премьеры последних дней киносмотра.
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Россиянам разрешат прописку на работе
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь