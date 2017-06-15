В Татарстане в ближайшие три дня сохранится дождливая погода

Дождь и грозу в отдельных районах обещают татарстанские синоптики 15 июня. Ветер южный, при грозе усилится до 15−17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +19 +24 градусов. В Казани днем также ожидается дождь с грозой. Температура воздуха +20 +22.

16 июня в большинстве районов Татарстана также ожидается сильный дождь, локально местами пройдет град. Ночью +9 +14 градусов, днем +19 +24.

В субботу, 17 июня, будет облачно с прояснениями, в большинстве районов дождь. Температура воздуха ночью +7 +12, днем по республике +16 +21.

Напомним, метеорологи пообещали татарстанцам дождливый июнь, а вот июль обещает быть жарким и засушливым.