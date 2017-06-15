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09:09 (мск), источник: Om1.ru

После видеообращения к Путину из двора в Омске вывезли два «КамАЗа» мусора

Записавшая видеообращение девушка саркастично комментирует: «Одно волшебное слово «президент» вместо тысячи слов «пожалуйста».

За день до «прямой линии» с Владимиром Путиным во дворе дома по улице 22 Апреля очистили мусорную площадку, на которую местная жительница пожаловалась в видеообращении президенту. Об этом рассказала сама Ольга З. в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга З., жительница дома на улице 22 Апреля:

 — Одно волшебное слово «президент» вместо тысячи слов «пожалуйста». Результат не заставил себя ждать: уже на следующий день (а не через две недели, когда пишешь в администрацию города) мусор весь вывезли.

Ссылаясь на прокомментировавшего видео бывшего сотрудника ЖКХ, омичка пишет: мусора оказалось так много, что «по два “КамАЗа” вывозили».

Напомним, что видеообращение появилось в сети 12 июня. Автор предназначала его для «прямой линии», которая состоится сегодня, 15 июня.

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