После видеообращения к Путину из двора в Омске вывезли два «КамАЗа» мусора

За день до «прямой линии» с Владимиром Путиным во дворе дома по улице 22 Апреля очистили мусорную площадку, на которую местная жительница пожаловалась в видеообращении президенту. Об этом рассказала сама Ольга З. в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга З., жительница дома на улице 22 Апреля:

— Одно волшебное слово «президент» вместо тысячи слов «пожалуйста». Результат не заставил себя ждать: уже на следующий день (а не через две недели, когда пишешь в администрацию города) мусор весь вывезли.