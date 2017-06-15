Пилоты рассказали о способах справиться со страхом в полете и турбулентности
Пилоты пассажирских самолетов раскрыли несколько очень простых и необычных способов, которые позволят избавиться от чувства страха, в том числе
Пилоты пассажирских самолетов раскрыли несколько очень простых и необычных способов, которые позволят избавиться от чувства страха, в том числе
По статистике, один из десяти человек боится летать
Ряд советов связан с отвлечением внимания от ситуации на борту. В частности, рекомендуется сжать и расслабить ягодицы. Вроде бы смешно, но, по словам пилотов, это реально работает.
Также пассажирам предлагается представить «полет вашей мечты» или попробовать написать собственное имя рукой, которую обычно не используют для письма.
Пилоты считают, что при нарастающем чувстве паники следует начать дышать через коктейльную соломинку, чтобы ограничить поток воздуха в легкие и избежать гипервентиляции
Кроме того, паникерам следует зарезервировать место в передней части самолета, где любые воздушные ямы ощущаются менее остро, а также избегать употребления алкоголя и газированных напитков. Пилоты также советуют прибегать к массажу шеи и плеч, где находятся точки, способные уменьшить чувство стресса и тревоги.
Избавиться от излишних переживаний поможет и общение с бортпроводниками. При появлении любого непонятного звука, способного вас напугать, пилоты советуют обращаться к сотрудникам компании, которые объяснят происходящее и успокоят.
«Если все это не работает, попробуйте бороться со страхом фактами. Отсутствие знаний является основной причиной страха полета», — говорят эксперты.
К примеру, следует знать, что крылья неспособны отвалиться во время полета, отказ двигателя никогда не приведет к резкому падению и все лайнеры могут продолжить полет и с одним двигателем, а при отказе второго — будут планировать на протяжении 112 км до приземления.