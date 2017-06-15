Пилоты рассказали о способах справиться со страхом в полете и турбулентности

По статистике, один из десяти человек боится летать из-за турбулентности, даже несмотря на то, что эксперты называют это явление совершенно безвредным и естественным. При этом подавляющее большинство травм, полученных в результате турбулентности, возникают из-за непристегнутых ремней безопасности или падения багажа. Для испытывающих страх пассажиров пилоты рассказали The Telegraph об основных способах справиться с фобией.

В Японии разработали систему предупреждения о попадании самолета в зону турбулентности

Ряд советов связан с отвлечением внимания от ситуации на борту. В частности, рекомендуется сжать и расслабить ягодицы. Вроде бы смешно, но, по словам пилотов, это реально работает.

Также пассажирам предлагается представить «полет вашей мечты» или попробовать написать собственное имя рукой, которую обычно не используют для письма.

Пилоты считают, что при нарастающем чувстве паники следует начать дышать через коктейльную соломинку, чтобы ограничить поток воздуха в легкие и избежать гипервентиляции из-за нервов.

Кроме того, паникерам следует зарезервировать место в передней части самолета, где любые воздушные ямы ощущаются менее остро, а также избегать употребления алкоголя и газированных напитков. Пилоты также советуют прибегать к массажу шеи и плеч, где находятся точки, способные уменьшить чувство стресса и тревоги.