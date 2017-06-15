СМИ: Минздрав рассчитал нормы употребления алкоголя

Специалисты сделали расчеты для водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и крепленого вина. Они выделили стандартную для каждого типа продукции дозу — это такое количество напитка, в котором содержится 10 грамм этилового спирта.

В итоге получилось, что мужчина может пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, или одну бутылку крепленого вина в неделю, или рюмку водки два раза в день и оставаться в зоне низкого риска для здоровья.

Женщине можно в день выпить два бокала сухого вина объемом 100 миллилитров и крепостью 13 градусов, или бокал шампанского объемом 150 миллилитров, или одну рюмку водки в день. Превышение дозировки поднимает и уровень риска.

Для классификации доз напитков и составления шкалы рисков были использованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Ранее в Минздраве сообщали, в будущем планируют указывать допустимые нормы употребления алкоголя на бутылках.