СМИ: Минздрав рассчитал нормы употребления алкоголя
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Государственный
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Государственный
Специалисты сделали расчеты для водки, коньяка, виски, шампанского, коктейля, пива, сухого и крепленого вина. Они выделили стандартную для каждого типа продукции дозу — это такое количество напитка, в котором содержится 10 грамм этилового спирта.
В итоге получилось, что мужчина может пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, или одну бутылку крепленого вина в неделю, или рюмку водки два раза в день и оставаться в зоне низкого риска для здоровья.
Женщине можно в день выпить два бокала сухого вина объемом 100 миллилитров и крепостью 13 градусов, или бокал шампанского объемом 150 миллилитров, или одну рюмку водки в день. Превышение дозировки поднимает и уровень риска.
Для классификации доз напитков и составления шкалы рисков были использованы рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Ранее в Минздраве сообщали, в будущем планируют указывать допустимые нормы употребления алкоголя на бутылках.
По мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, выявить допустимые и недопустимые уровни потребления алкоголя невозможно, так как подобные рекомендации должны составляться для конкретного человека с учетом состояния его здоровья и веса.
Глава центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснил журналистам, что людям достаточно сложно контролировать употребление алкоголя в определенных дозах и остановиться в нужный момент.
Он добавил, что рекомендуемые дозы алкоголя способствуют выделению дофамина, однако при употреблении уже следующей минимальной дозы алкоголь начинает действовать как седативное средство.
Метиловый спирт — сильный яд (особенно при приёме внутрь) В больших дозах (30 г и более) вызывает смерть.
Этиловый спирт обладает токсическим эффектом. Быстро всасывается через слизистую оболочку желудка и тонкого кишечника, достигая максимальной концентрации в крови через 60—90 минут после его приёма. Этанол вызывает сначала возбуждение, а затем резкое угнетение центральной нервной системы (в том числе разрушает мозговую оболочку); его употребление приводит к нарушению важнейших функций организма, тяжелому поражению органов и систем. Оказывает эмбриотоксическое и тератогенное (от слов чудовище и рождаю) действие