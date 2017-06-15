Скончался Алексей Баталов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в ночь на четверг в одной из московских больниц. Об этом сообщил в четверг ТАСС помощник актера Владимир Иванов.

Алексей Баталов в этом году несколько месяцев провел в больнице. В январе 2017 года он серьезно повредил ногу, перенес операцию, 23 февраля он был вновь госпитализирован — у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. Его состояние врачи оценивали как «средней тяжести». С мая он проходил реабилитацию.

«Алексей Владимирович скончался сегодня ночью, больше никаких комментариев», — сказал Иванов.