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09:33 (мск), источник: ТАСС

Скончался Алексей Баталов

Актер несколько месяцев провел в больнице после операции по протезированию сустава.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в ночь на четверг в одной из московских больниц. Об этом сообщил в четверг ТАСС помощник актера Владимир Иванов.

Алексей Баталов в этом году несколько месяцев провел в больнице. В январе 2017 года он серьезно повредил ногу, перенес операцию, 23 февраля он был вновь госпитализирован — у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. Его состояние врачи оценивали как «средней тяжести». С мая он проходил реабилитацию.

«Алексей Владимирович скончался сегодня ночью, больше никаких комментариев», — сказал Иванов.

Персона
Алексей Баталов

Биография Алексея Баталова

Российский актер и режиссер Алексей Баталов известен по таким фильмам, как «Дело Румянцева» (1955, реж. Иосиф Хейфиц), «Летят журавли» (1957, реж. Михаил Калатозов), «Москва слезам не верит» (1979 г., реж. Владимир Меньшов). В качестве режиссера поставил фильмы «Шинель» (1959 г.), «Три толстяка» (1966 г.) и «Игрок» (1972 г).

В 1976 году получил звание Народный артист СССР, а в 1989 году удостоен звания Герой Социалистического Труда.

Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).

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Комментарии
18
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Соболезнования и сочувствие родным и близким...
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Alex Heavy
Вот кого жаль та жаль, уходят артисты, уходит эпоха, остаются одни неучи!!!
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Зульфия Малофеева
Согласна с каждым словом!!!!! Очень Жаль....!!!! Соболезнование родным!!!! Скорбим!!!!!!!!
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