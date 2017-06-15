Седьмой фестиваль «Арт-Овраг» состоится в Выксе с 16 по 18 июня

Седьмой ежегодный фестиваль «Арт-Овраг» состоится в Выксе с 16 по 18 июня, сообщают организаторы.

В этом году праздник ожидает более десяти тысяч участников из разных городов и стран мира. Тема фестиваля 2017 года — «Акватория». Главным действием станет открытие на Верхневыксунском пруду уникального дрейфующего парка из арт-объектов, которые создадут известные архитекторы и художники.

На фестивале также будет зафиксирован мировой рекорд — самое большое в мире граффити на стене Выксунского металлургического завода размером около 10 000 кв.м.