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10:35 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Седьмой фестиваль «Арт-Овраг» состоится в Выксе с 16 по 18 июня

Более десяти тысяч участников из разных городов мира приедут на праздник.

Седьмой ежегодный фестиваль «Арт-Овраг» состоится в Выксе с 16 по 18 июня, сообщают организаторы.

В этом году праздник ожидает более десяти тысяч участников из разных городов и стран мира. Тема фестиваля 2017 года — «Акватория». Главным действием станет открытие на Верхневыксунском пруду уникального дрейфующего парка из арт-объектов, которые создадут известные архитекторы и художники.

На фестивале также будет зафиксирован мировой рекорд — самое большое в мире граффити на стене Выксунского металлургического завода размером около 10 000 кв.м.

В программе мероприятий также перформансы и спектакли, мастер-классы и лекции по урбанистике, городскому предпринимательству, современному искусству, фотографии и молекулярной кухне, дневная и ночная музыкальные программы, спортивные и танцевальные соревнования и уличный фудкорт.

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