Седьмой фестиваль «Арт-Овраг» состоится в Выксе с 16 по 18 июня
Более десяти тысяч участников из разных городов мира приедут на праздник.
Более десяти тысяч участников из разных городов мира приедут на праздник.
Седьмой ежегодный фестиваль «Арт-Овраг» состоится в Выксе с 16 по 18 июня, сообщают организаторы.
В этом году праздник ожидает более десяти тысяч участников из разных городов и стран мира. Тема фестиваля 2017 года — «Акватория». Главным действием станет открытие на Верхневыксунском пруду уникального дрейфующего парка из
На фестивале также будет зафиксирован мировой рекорд — самое большое в мире граффити на стене Выксунского металлургического завода размером около 10 000 кв.м.
В программе мероприятий также перформансы и спектакли,