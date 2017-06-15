На территории Евросоюза начал действовать закон об отмене платы за роуминг

«ЕС объединяет людей и делает их жизнь более легкой. Конец сборов за роуминг — настоящая европейская история успеха», — приводит «Интерфакс» выдержку из совместного заявления.

Отмечается, что некоторые европейские операторы ввели новое правило за несколько дней до 15 июня. «Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться через мобильные устройства по той же цене, что и в домашних условиях. Устранение роуминговых сборов является одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС», — говорится в совместном заявлении.

Напомним, власти Евросоюза договорились об отмене роуминга с 15 июня 2017 года. Максимальная наценка на минуту разговора в сети европейского оператора для абонента не из ЕС составит €0,032 и €0,01 за СМС. Кроме того, стоимость 1 Гб трафика снизится до €2,5 в 2022 году.