У двоих южноуральцев диагностирован клещевой энцефалит

В настоящее время они получают необходимое лечение. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Еще пять южноуральцев заразились клещевым боррелиозом. Всего от укусов клещей в этом году в регионе пострадало 9 тысяч 224 человека.

В лабораториях области исследовано более 2200 клещей, из них 4,6% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 11% — возбудителями боррелиоза.