У двоих южноуральцев диагностирован клещевой энцефалит
В Челябинской области два человека заболели клещевым энцефалитом. Инфекция была выявлена у взрослых непривитых жителей Сатки и Верхнеуральского района.
В Челябинской области два человека заболели клещевым энцефалитом. Инфекция была выявлена у взрослых непривитых жителей Сатки и Верхнеуральского района.
В настоящее время они получают необходимое лечение. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.
Еще пять южноуральцев заразились клещевым боррелиозом. Всего от укусов клещей в этом году в регионе пострадало 9 тысяч 224 человека.
В лабораториях области исследовано более 2200 клещей, из них 4,6% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 11% — возбудителями боррелиоза.
Для предупреждения присасывания клещей при посещении лесной зоны необходимо использовать одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять