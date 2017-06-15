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10:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Ушла из жизни легендарная татарская певица, уроженка Башкортостана Альфия Афзалова

УФА, 15 июн 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Минувшей ночью ушла из жизни легендарная татарская певица, уроженка Башкортостана Альфия Афзалова. Певица ушла в возрасте 84 лет после инсульта.

Альфия Авзалова — заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии РТ имени Тукая, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, обладатель почетного приза «Легенда татарской эстрады».

Будущая звезда эстрады родилась в 1933 году в Башкортостане, в деревне Кабан Калтасинского района. Первый большой успех певица завоевала на выступлении на декаде татарского искусства и литературы в Москве в 1957 году. В 1957 году она стала солисткой Татарского государственного ансамбля песни и танца. В ее репертуар вошли старинные и современные народные песни, произведения Габяши, Ключарева, Музафарова, Хабибуллина. Со своей концертной группой гастролировала по республикам Средней Азии и Прибалтики, побывала в Москве, Ленинграде и во многих городах России, выступала перед нефтяниками Татарстана и Башкортостана, перед строителями КАМАЗа, перед тружениками села. За каждый выезд певица давала более 100 концертов. Альфия Авзалова пела на 14 языках мира.

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