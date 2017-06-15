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12:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Коммунальщики «забаррикадировали» подъезды и машины в одном из дворов Хабаровска

Жители дома на улице Джамбула будут терпеть неудобства не менее двух недель.

Источник: Губерния онлайн

В Кировском районе Хабаровска из-за ремонта двора коммунальщики перекрыли вход в пять подъездов и заблокировали четыре автомобиля. По словам жильцов, о начале работ их никто не предупреждал. В управляющей компании говорят, что все к лучшему и скоро люди «не узнают свой двор», сообщает портал «Губерния».

Жители пятиэтажки по адресу Джамбула, 16 вынуждены перелезать через кучи снятого асфальта, чтобы выйти из дома. Автолюбители, которые припарковали машины во дворе, будут ходить пешком как минимум две недели — столько, по словам сотрудников управляющей компании, продлится ремонт.

«То, что произошло за моими окнами, — форменное безобразие! Жильцов никто ни о чем не предупреждал. Вчера днем просто приехал экскаватор и начал сносить асфальт, причем шум стоял до позднего вечера. Сегодня они нагромоздили кучи мусора и забаррикадировали пять подъездов в верхней части двора. А там, между прочим, живут пенсионеры и мамаши с детьми», — возмущается житель дома на Джамбула, 16 Андрей Вартин.

В затруднительной ситуации оказались и четверо автовладельцев, которые не успели эвакуировать свои машины из двора до начала ремонта. Теперь выезд перекрыт снятым асфальтом, и водителям остается только ждать окончания благоустройства.

«13 июня я оставил свой седан под окнами, как обычно. На следующий день увидел, что техника у подъема во двор снимает асфальт. Когда я вышел, чтобы отогнать машину, было уже поздно. До работы я добираюсь на автомобиле, сейчас же вынужден вставать на автобус на два часа раньше, чтобы доехать до офиса и не попасть в пробку», — рассказал местный житель Денис Митрофанов.

Сотрудники управляющей компании «Премиум» смотрят на ситуацию более оптимистично.

«На прошлой неделе мы выиграли грант на проведение капитального благоустройства дворовой части на Джамбула. Наши рабочие поменяют асфальт, установят ливневку и в общем облагородят двор. Масштабы работ значительные, поэтому на основную их часть понадобится не менее двух недель, а сами жители не узнают свой двор», — рассказала диспетчер управляющей компании «Премиум».

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