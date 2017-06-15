Круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Круизный лайнер «Князь Владимир», совершающий первый рейс с пассажирами на борту по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи, прибыл в Севастополь в пятницу в 8:00 (мск), передает корреспондент ТАСС с места события.

«Я впервые в Севастополе, а сама из Екатеринбурга, надеюсь, что успею увидеть город», — рассказала ТАСС пассажирка лайнера Галина.

Туристы, прибывшие на лайнере, высоко оценивают его комфортабельность и уровень обслуживания. «Сервис очень хороший, и кормят хорошо, и бассейны с морской водой замечательные, а главное — заходим в порты, идем на экскурсии, в Новороссийске очень понравилось, очень хорошо, что переход ночью, а днем — на экскурсиях», — поделился впечатлениями пассажир «Князя Владимира» Валерий Щелконогов.

Ранее сообщалось, что экскурсионное обслуживание в стоимость путешествия не включено, но оператор круиза договорился с турфирмами о предоставлении пассажирам лайнера экскурсий по минимальной стоимости. «Мы специально не стали включать в стоимость путевки экскурсии, в городах захода для пассажиров лайнера подготовлены разнообразные по продолжительности и интересам туры, поэтому выбор предоставили самим пассажирам», — пояснил гендиректор компании-оператора «Черноморские круизы» Евгений Берков.

В Севастополе «Князь Владимир» пробудет до вечера пятницы.

Круиз Сочи — Крым

Круиз Сочи — Крым организован во исполнение поручения президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Оператором круизного сообщения выступает компания «Черноморские круизы», учрежденное «Росморпортом».

Недельный круиз проходит вдоль черноморского побережья, пассажиры могут помимо Сочи начинать и заканчивать круиз в Новороссийске, Ялте и Севастополе. Стоимость путешествия зависит от сезона и категории каюты. Всего на судне доступно 300 кают. Лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам шведский стол и а-ля карт, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками.

Пассажирам предлагаются различные типы кают: внутренние (без иллюминаторов) и внешние (расположенные вдоль борта), стандартной и повышенной комфортности. Всего на судне доступно 300 кают.