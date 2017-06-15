Ученые объяснили, зачем человеку такое цветовое зрение

«У нас очень странная способность различать цвета. Наши зеленый и красный рецепторы способны обнаружить очень похожие цвета. При этом цветовое зрение человека далеко от идеального, и когда мы проектируем цветовые детекторы, например, для цифровых камер, мы создаем другой тип цветового зрения», — заявил доктор Джеймс Хайм, антрополог в Университете Нью-Йорка, пишет Daily Mail.

Ученые имеют две теории относительно того, зачем человеку нужно именно такое восприятие цветов. Согласно первой, зрение приматов позволяет различать тонкие оттенки зеленого и красного, что может быть полезно при поиске красных плодов среди зеленых листьев. Вторая теория предполагает, что и люди, и приматы должны уметь различать малозначительные изменения в цвете кожи (в частности, кожи лица) в рамках социального взаимодействия.