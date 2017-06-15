Ученые объяснили, зачем человеку такое цветовое зрение

«У нас очень странная способность различать цвета. Наши зеленый и красный рецепторы способны обнаружить очень похожие цвета. При этом цветовое зрение человека далеко от идеального, и когда мы проектируем цветовые детекторы, например, для цифровых камер, мы создаем другой тип цветового зрения», — заявил доктор Джеймс Хайм, антрополог в Университете Нью-Йорка, пишет Daily Mail.
Ученые имеют две теории относительно того, зачем человеку нужно именно такое восприятие цветов. Согласно первой, зрение приматов позволяет различать тонкие оттенки зеленого и красного, что может быть полезно при поиске красных плодов среди зеленых листьев. Вторая теория предполагает, что и люди, и приматы должны уметь различать малозначительные изменения в цвете кожи (в частности, кожи лица) в рамках социального взаимодействия.
К примеру, самки некоторых видов обезьян красными оттенками морд и половых органов дают самцам знать о готовности к спариванию. Аналогичным образом люди информируют друг друга о каких-либо социальных ситуациях изменением цвета лица, например, покраснением.
Люди хорошо распознают эмоции на лицах других людей на основе различных сигналов. Некоторые из них могут быть связаны с незначительным изменением цвета лица из-за притока крови. К этому могут привести смущение, тревога, беспокойство, а также физические упражнения
Джеймс ХаймАнтрополог в Университете Нью-Йорка
Для подтверждения теории социального взаимодействия исследователи дали 60 участникам эксперимента посмотреть серию фотографий самки макаки-резуса, цвет морды которой менялся в зависимости от готовности к спариванию.
С помощью специальной программы ученые изменили фото под разные типы цветового зрения. Часть участников исследования видела макак на фото такими, какими их видели бы человек и приматы в реальной жизни. Другие видели снимки глазами человека с разными уровнями цветовой слепоты. Третьи получили фото после обработки на цифровой камере. Участникам эксперимента предстояло различить цвета на морде обезьяны. Исследование показало, что люди, просматривавшие изображения, переданные в соответствии со зрительной системой приматов, быстрее и точнее определили изменения в окраске морды макаки.
Таким образом ученые выяснили, что человеческие глаза так хорошо различают изменения цвета, что могут прочитать лицевые сигналы лучше, чем цифровой фотоаппарат.
При этом цветовое зрение человека далеко от идеального, и когда мы проектируем цветовые детекторы, например, для цифровых камер, мы создаем другой тип цветового зрения.