Жители села под Омском пожаловались Путину на проблемы с водопроводом и канализацией

Как рассказывает ГТРК «Иртыш», сельчане измучены некомфортными условиями жизни. Их дома благоустроены, однако вода из кранов перестала течь: в старой водопроводной сети прорвало трубы. Поэтому жильцам 12 домов несколько лет приходится ходить за водой на единственную в микрорайоне колонку. Есть проблемы и с канализационными трубами: их содержимое поступает сельчанам в огороды.

Азовчане подозревают: причина коммунальной аварии в том, что их сравнительно новые дома подключили к очень старым и изношенным коммуникациям. Авторы ролика надеются, что их видеообращение увидит президент и поможет навести в микрорайоне порядок.

Сегодня, 15 июня, следственный комитет по Омской области объявил о начале доследственной проверки по поводу прозвучавшей с телеэкранов информации. Ведомство отмечает, что следователи намерены дать правовую оценку бездействию чиновников. О видеообращении в пресс-релизе СКР не упоминается.

Отметим, что «прямая линия» начнётся сегодня в 15:00 по омскому времени. Днём ранее власти Советского округа позаботились об уборке мусора с помойки во дворе одного из домов: местная жительница тоже записала видеообращение к Путину с жалобой на антисанитарию.