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12:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирские школьники презентовали замечания из своих дневников в Екатеринбурге

УФА, 15 июня 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Екатеринбурге открылась выставка, на которой представлено более сотни замечаний от преподавателей со всей страны в школьных дневниках. На протяжении двух месяцев организаторы собирали «послания от учителей родителям». На площадке имеются работы из Башкортостана, сообщили организаторы выставки — представители Уральского федерального университета.

Так, самая старая запись, представленная на выставке, сохранилась с 1978 года и посвящена она готовности ученика к уроку. Работу прислали из школы села Целинного Хайбуллинского района Башкортостана. В экспозиции есть и такие забавные замечания: «не знает, как зовут президента», «жует цветы» и «забыл, где живет».

«По дневникам можно смело изучать историю, так как ценности, предпочтения, даже стиль написания меняются в зависимости от того времени, в которое живет учитель. Раньше девочкам запрещали краситься и об этом писали родителям, порой в ироничной форме. Сейчас уже преподаватели не обращают на это внимание. Раньше педагоги возмущались, что на уроке пищит пейджер или тамагочи, а сейчас злятся на вибрацию телефона», — отмечают организаторы выставки.

Авторы идеи уверены, что для многих эта выставка станет отличным путешествием в детство, а для будущих студентов — инструкцией о том, как хорошо себя вести на уроках или лекциях.

Выставка будет работать до конца августа в главном корпусе УрФУ.

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