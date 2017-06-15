Башкирские школьники презентовали замечания из своих дневников в Екатеринбурге

Так, самая старая запись, представленная на выставке, сохранилась с 1978 года и посвящена она готовности ученика к уроку. Работу прислали из школы села Целинного Хайбуллинского района Башкортостана. В экспозиции есть и такие забавные замечания: «не знает, как зовут президента», «жует цветы» и «забыл, где живет».

«По дневникам можно смело изучать историю, так как ценности, предпочтения, даже стиль написания меняются в зависимости от того времени, в которое живет учитель. Раньше девочкам запрещали краситься и об этом писали родителям, порой в ироничной форме. Сейчас уже преподаватели не обращают на это внимание. Раньше педагоги возмущались, что на уроке пищит пейджер или тамагочи, а сейчас злятся на вибрацию телефона», — отмечают организаторы выставки.

Авторы идеи уверены, что для многих эта выставка станет отличным путешествием в детство, а для будущих студентов — инструкцией о том, как хорошо себя вести на уроках или лекциях.

Выставка будет работать до конца августа в главном корпусе УрФУ.