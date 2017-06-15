Уполномоченного по правам переселенцев-староверов назначили на Дальнем Востоке
Им стал геолог Федор Крониковский, который приступил к работе с 15 июня.
Им стал геолог Федор Крониковский, который приступил к работе с 15 июня.
Хабаровск, 15 июня, AmurMedia.
Должность уполномоченного по правам староверов впервые появилась в России. Им стал геолог, бывший директор нацпарка «Удэгейская легенда» Федор Крониковский, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт «Национальный акцент».
Новый омбудсмен будет помогать староверам с решением срочных вопросов на местах, помогать оформлять заявки и обращения, рассказывать о мерах поддержки.
«У старообрядцев возникает много вопросов юридического характера, — рассказал гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. —
На новый пост был выбран Крониковский потому, что он много лет поддерживает переселившихся в регион старообрядцев и знает их проблемы, пояснил Тимаков. Официально к работе новый уполномоченный приступил с 15 июня.