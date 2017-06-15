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12:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Уполномоченного по правам переселенцев-староверов назначили на Дальнем Востоке

Им стал геолог Федор Крониковский, который приступил к работе с 15 июня.

Хабаровск, 15 июня, AmurMedia.

Должность уполномоченного по правам староверов впервые появилась в России. Им стал геолог, бывший директор нацпарка «Удэгейская легенда» Федор Крониковский, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт «Национальный акцент».

Новый омбудсмен будет помогать староверам с решением срочных вопросов на местах, помогать оформлять заявки и обращения, рассказывать о мерах поддержки.

«У старообрядцев возникает много вопросов юридического характера, — рассказал гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. — Какие-то из них должны решаться на местах уполномоченным. Это и есть цель — не нужно вытаскивать все на уровень губернатора, все должно решаться на местах, должен быть соответствующий порядок обработки запросов».

На новый пост был выбран Крониковский потому, что он много лет поддерживает переселившихся в регион старообрядцев и знает их проблемы, пояснил Тимаков. Официально к работе новый уполномоченный приступил с 15 июня.

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