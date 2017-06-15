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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Вдобавок синоптики обещают дожди и грозы.

Источник: РИА "Новости"

В Главном управлении МЧС по РБ объявили, что 16 июня по республике вновь пройдется штормовой ветер.

— Местами ожидаются сильные дожди, а при грозе — шквалистый ветер 15−20 метров в секунду, — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, в других районах будет более спокойно, а кое-где даже штиль.

Специалисты предупреждают, что в период штормовых ветров следует проверить состояние электрооборудования и сетей, на улице не стоять под линией электропередач, под деревьями и рекламными щитами, ни в коем случае не подходить к оборвавшимся электропроводам.

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