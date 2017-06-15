В Башкирии объявили штормовое предупреждение
Вдобавок синоптики обещают дожди и грозы.
Вдобавок синоптики обещают дожди и грозы.
В Главном управлении МЧС по РБ объявили, что 16 июня по республике вновь пройдется штормовой ветер.
— Местами ожидаются сильные дожди, а при грозе — шквалистый ветер 15−20 метров в секунду, — сообщает
При этом, в других районах будет более спокойно, а
Специалисты предупреждают, что в период штормовых ветров следует проверить состояние электрооборудования и сетей, на улице не стоять под линией электропередач, под деревьями и рекламными щитами, ни в коем случае не подходить к оборвавшимся электропроводам.