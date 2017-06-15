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13:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Житель Усть-Илимска стал лучшим донором России

Донор из Усть-Илимска признан лучшим в России.

Житель Усть-Илимска Сергей Козлов признан победителем в номинации «Максимальное количество донаций крови» по итогам XIV всероссийского конкурса «Лучший донор России — 2017». Как сообщает 15 июня 2017 года пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, с 31 июля 1979 года и до сих пор мужчина сдал кровь 125 раз и плазму — 89 (это более четырех нормативов знака «Почетный донор России»). Сергей Козлов в целом сдал более 100 литров крови и ее компонентов, что позволило спасти сотни жизней людей, нуждающихся в переливании.

Во всероссийском конкурсе приняли участие около 300 лучших доноров крови и ее компонентов со всей России — от Восточной Сибири до Калининграда, от Мурманска до Северного Кавказа.

Диплом победителя всероссийского конкурса Сергею Козлову 14 июня вручила и.о. главного врача Усть-Илимской областной станции переливания крови Нина Кулагина. Награждение состоялось в рамках мероприятий, посвященных всемирному дню донора крови. Служба крови Иркутской области также подготовит представление к награждению Сергея Козлова государственной наградой.

Победа Сергея Козлова во Всероссийском конкурсе является хорошим продолжением донорских традиций Иркутской области. В 2016 году победителем в номинации «Максимальное количество донаций крови» был признан донор Иркутской областной станции переливания крови главный врач Иркутской районной больницы Владимир Зарубин.

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