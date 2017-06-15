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15:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

«Зеленый фитнес» возвращается в парки и скверы Казани

(Город Казань KZN.RU, 15 июня). 18 июня в казанском парке Горького стартует III летний сезон социально-спортивного движения «Зеленый фитнес».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В программе спортивного утра: фитнес-зарядка, зумба, мастер-класс по хип-хопу от танцора Руслана Ракипова, выступления певца и блогера Хабиба Шарипова и команды черлидеров «NCT». Также для посетителей будут доступны детские интерактивные зоны и розыгрыши подарков от ведущего.

25 июня занятия «Зеленого фитнеса» пройдут еще на 3 городских площадках — около Центра семьи «Казан» (Чаша), в парке Урицкого и Горкинско-Ометьевском лесу. Казанцев ждут 15 фитнес-направлений, профессиональные инструкторы, спортивные клубы по интересам и аниматоры для детей. Самые активные участники летнего сезона получат велосипеды.

Начало мероприятия в парке Горького 18 июня в 10.00. Участие — бесплатное, без предварительной регистрации, сообщают организаторы. Более подробную информацию о расписании и содержании занятий можно узнать в группе проекта «Зеленый фитнес».

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