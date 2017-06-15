«Зеленый фитнес» возвращается в парки и скверы Казани
(Город Казань KZN.RU, 15 июня). 18 июня в казанском парке Горького стартует III летний сезон
(Город Казань KZN.RU, 15 июня). 18 июня в казанском парке Горького стартует III летний сезон
В программе спортивного утра:
25 июня занятия «Зеленого фитнеса» пройдут еще на 3 городских площадках — около Центра семьи «Казан» (Чаша), в парке Урицкого и
Начало мероприятия в парке Горького 18 июня в 10.00. Участие — бесплатное, без предварительной регистрации, сообщают организаторы. Более подробную информацию о расписании и содержании занятий можно узнать в группе проекта «Зеленый фитнес».