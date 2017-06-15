Путин рассказал о рождении второго внука

Мои дети, несмотря на все те слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть… Что касается внуков — кто-то в детский сад уже ходит. Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми.

Глава государства высказал опасение, что в случае с его внуками, публичность нанесет вред развитию детей и «их не оставят в покое». В заключение Путин призвал сограждан понять его позицию.

Он добавил, что его дочери занимаются наукой и образованием, «никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормальной рядовой жизнью».

О том что Путин стал дедушкой, стало известно на прошлой неделе. Российский президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну дал понять, что у него есть внуки.