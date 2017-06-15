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13:22 (мск), источник: Интерфакс

Путин рассказал о рождении второго внука

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Владимир Путин в ходе «прямой линии» рассказал, что у него недавно родился второй внук. Однако президент заявил, что не хотел бы вдаваться в подробности этой темы.

Мои дети, несмотря на все те слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть… Что касается внуков — кто-то в детский сад уже ходит. Понимаете, в чем дело, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми.
Владимир Путин

Глава государства высказал опасение, что в случае с его внуками, публичность нанесет вред развитию детей и «их не оставят в покое». В заключение Путин призвал сограждан понять его позицию.

Он добавил, что его дочери занимаются наукой и образованием, «никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормальной рядовой жизнью».

О том что Путин стал дедушкой, стало известно на прошлой неделе. Российский президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну дал понять, что у него есть внуки.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
9
максим !!!
У американских президентов такого кол-ва тайн от своего народа нет но оно и понятно поскольку они выбраны непосредственно народом на честных выборах и народом они так же могут быть уволены ! во-вторых они не являются жуликами ,ворами и убийцами и конечно же в третьих все их дети живут действительно в США честно отчитываются о своих доходах и разумеется связывают свое будущее со своей страной - а не с Голландией или Ю Кореей
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Кристина Эдуардовна
принцами крови??? тобишь, себя к царю причисляет? А то что другие главы государств, живут как обычные люди и не прячутся, не несудьба так же?
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А Б
Удобный, хороший вопрос. Хотя бы потому, что есть возможность ответить на него честно. В отличие от многих других.
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