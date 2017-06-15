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15:16 (мск), источник: Водитель Петербурга

«Алые паруса» начнут перекрывать городские дороги уже с сегодняшнего дня

Традиционный ежегодный праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» уже с 15 июня потребует от автомобилистов выдержки и терпения. Некоторые ограничения на городских магистралях, по данным КРТИ, вступают в силу с сегодняшнего вечера.

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Особо следует обратить внимание на схемы движения по Троицкому мосту. Изменений много и они разные.

Так, на Троицком мосту закрывается крайняя правая полоса движения в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади:

  • с 22:50 15 июня до 05:00 16 июня;
  • с 22:50 16 июня до 05.00 17 июня;
  • с 01:00 до 05:00 18 июня;
  • с 22:50 18 июня до 05:00 19 июня;
  • с 14:00 24 июня до 05:00 25 июня.

Также, на мосту с 00:00 20 июня по 14:00 24 июня будет прекращено движение из центра на Петроградскую сторону. Одностороннее движение пустят по проезжей части встречного направления.

Полностью Троицкий мост будут перекрывать в следующие сроки:

  • с 22:50 21 июня до 08:00 22 июня;
  • с 20:30 22 июня до 05:00 23 июня;
  • с 13:30 23 июня до 13:30 24 июня.

Ограничения коснутся и Дворцовой набережной:

  • с 07:00 19 июня до 18:00 24 июня — закроется крайняя правая полоса движения от д.38 до Дворцового моста;
  • с 00:00 19 июня до 05:00 25 июня — вводится одностороннее движение в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту;
  • с 01:00 20 июня до 05:00 26 июня — закроется крайняя правая полоса движения в направлении от д.16 до Дворцового моста;
  • с 19:00 до 20:00 21 июня — закроется крайняя правая полоса движения вдоль д. 22 и д.36.

Также, с 17:30 23 июня до 05:00 24 июня будет прекращено движение транспортных средств по следующим участкам городских улиц:

  • Невский проспект от наб. реки Мойки до Дворцовой пл. ;
  • Дворцовый мост; Биржевая площадь;
  • Гороховая улица от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр. ;
  • набережная реки Мойки от Аптекарского пер. до Невского пр. ;
  • Малая Морская улица от Невского пр. до Вознесенского пр. ;
  • Большая Морская улица от Вознесенского пр. до Невского пр. ;
  • Мошков переулок;
  • Аптекарский переулок;
  • набережная Зимней канавки;
  • Мраморный переулок;
  • Вознесенский проспект на участке от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр. ;
  • Адмиралтейская набережная от Дворцового проезда до Сенатской пл. ;
  • Миллионная улица от Аптекарского пер. до Дворцовой пл.

С 22:30 23 июня до 05:00 24 июня движение закроют еще и здесь:

  • Университетская набережная от Биржевой пл. до Кадетской линии;
  • набережная Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии;
  • Биржевой мост;
  • Суворовская площадь.

Будьте внимательны и заранее планируйте свои маршруты!

Обращаем внимание, что во многих местах будет запрещена парковка — на схеме есть пометки.

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