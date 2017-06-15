«Алые паруса» начнут перекрывать городские дороги уже с сегодняшнего дня

Особо следует обратить внимание на схемы движения по Троицкому мосту. Изменений много и они разные.

Так, на Троицком мосту закрывается крайняя правая полоса движения в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади:

с 22:50 15 июня до 05:00 16 июня;

с 22:50 16 июня до 05.00 17 июня;

с 01:00 до 05:00 18 июня;

с 22:50 18 июня до 05:00 19 июня;

с 14:00 24 июня до 05:00 25 июня.

Также, на мосту с 00:00 20 июня по 14:00 24 июня будет прекращено движение из центра на Петроградскую сторону. Одностороннее движение пустят по проезжей части встречного направления.

Полностью Троицкий мост будут перекрывать в следующие сроки:

с 22:50 21 июня до 08:00 22 июня;

с 20:30 22 июня до 05:00 23 июня;

с 13:30 23 июня до 13:30 24 июня.

Ограничения коснутся и Дворцовой набережной:

с 07:00 19 июня до 18:00 24 июня — закроется крайняя правая полоса движения от д.38 до Дворцового моста;

с 00:00 19 июня до 05:00 25 июня — вводится одностороннее движение в направлении от Троицкого моста к Дворцовому мосту;

с 01:00 20 июня до 05:00 26 июня — закроется крайняя правая полоса движения в направлении от д.16 до Дворцового моста;

с 19:00 до 20:00 21 июня — закроется крайняя правая полоса движения вдоль д. 22 и д.36.

Также, с 17:30 23 июня до 05:00 24 июня будет прекращено движение транспортных средств по следующим участкам городских улиц:

Невский проспект от наб. реки Мойки до Дворцовой пл. ;

Дворцовый мост; Биржевая площадь;

Гороховая улица от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр. ;

набережная реки Мойки от Аптекарского пер. до Невского пр. ;

Малая Морская улица от Невского пр. до Вознесенского пр. ;

Большая Морская улица от Вознесенского пр. до Невского пр. ;

Мошков переулок;

Аптекарский переулок;

набережная Зимней канавки;

Мраморный переулок;

Вознесенский проспект на участке от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр. ;

Адмиралтейская набережная от Дворцового проезда до Сенатской пл. ;

Миллионная улица от Аптекарского пер. до Дворцовой пл.

С 22:30 23 июня до 05:00 24 июня движение закроют еще и здесь:

Университетская набережная от Биржевой пл. до Кадетской линии;

набережная Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии;

Биржевой мост;

Суворовская площадь.

Будьте внимательны и заранее планируйте свои маршруты!

Обращаем внимание, что во многих местах будет запрещена парковка — на схеме есть пометки.