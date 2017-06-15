Омичи задали вопрос Путину о судьбе рериховского музея в Москве

«Нарушены два исторических условия передачи наследия семьи Рерихов в Россию — музей должен быть общественный и должен располагаться в Москве в усадьбе Лапухиных. Этот музей функционировал на международном уровне более 25 лет. Просим Вас разобраться в этой ситуации», — отмечают омичи в своем видеообращении.

Напомним, сами сотрудники музея настаивают на том, что их деятельности препятствует Минкульт России. По их словам, здание усадьбы Лапухиных хотят отобрать насильно, в том числе подключая силовиков, которые уже наведывались в музей с обысками.