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13:36 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре разыскали сбежавшую из дома школьницу

В отношении 16-летней девушки не было совершено никаких противоправных действий.

Краснодар. 15 июня — Новая Кубань. Юную уроженку Таганрога обнаружили в Краснодаре. Девочка ушла из дома 11 июня. По факту её исчезновения проводилась проверка. Сегодня полиции удалось вернуть ребенка родителям.

Девочка пояснила, что ушла из дома, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности краевой столицы. Все это время она гуляла по улицам Краснодара.

 — Ее никто не похищал, не удерживал, каких-либо противоправных действий в отношении нее совершено не было, — уточнили в СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Со школьницей провели профилактическую работу сотрудники ПДН.

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