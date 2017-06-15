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17:20 (мск), источник: РИА Новости

Образ национального кинематографа: в Москве скончался Алексей Баталов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Народный артист СССР, актер Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни. Актеры, режиссеры и политики России выразили свои соболезнования родным и близким артиста, назвав его кончину потерей для каждой семьи и всей отечественной культуры.

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Прощание с актером пройдет в Доме кино 19 июня, а похоронят его на Преображенском кладбище, как было сказано в завещании артиста.

Актер родился 20 ноября 1928 года в городе Владимире в семье актеров Московского художественного театра Владимира Баталова и Нины Ольшевской. В 1950 году окончил Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе, мастерская Сергея Блинникова и Виктора Станицына.

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С 1954 года он начал сниматься в кино, работая в основном на «Ленфильме». Актер снялся более чем в 40 фильмах.

Первая его роль — молодой рабочий Алексей Журбин в фильме «Большая семья» Иосифа Хейфица. С Алексеем Журбиным на советский экран пришел новый герой — рабочий-интеллигент.

Новой ступенью в творческой биографии артиста стала роль Бориса Бороздина в легендарной картине «Летят журавли» (1957, режиссер Михаил Калатозов). Фильм вошел в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа и был удостоен Золотой пальмовой ветви Международного кинофестиваля в Канне.

Еще одной всемирно известной ролью Баталова стала роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», который был удостоен премии «Оскар».

Потеря для каждой семьи и всей культуры

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове и дочери скончавшегося актера Алексея Баталова, отметив, что его смерть является невосполнимой утратой для всей отечественной культуры.

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Президент подчеркнул, что щедрое дарование, беззаветное служение избранному делу, истинная интеллигентность и внутреннее достоинство Алексея Баталова снискали ему признание и огромную, непреходящую любовь зрителей. Он отметил, что актер «прошёл большой, насыщенный жизненный путь, оставил богатое творческое наследие, целую плеяду учеников и последователей», а память о нём навсегда сохранится в сердцах.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал кончину актера Алексея Баталова огромной потерей не только для кинематографа и театра, но и для большинства российских семей, выросших на его фильмах. По словам премьера, актер обладал способностью быть близким зрителю даже с экрана или сцены, и потому его картины и герои спустя много лет остаются такими живыми и такими понятными.

В свою очередь актриса и режиссер Наталья Бондарчук отметила, что Баталов своими ролями вошел в душу каждого. «Мне посчастливилось сниматься с ним только в одной картине, “Звезда пленительного счастья”. Но знакома с Алексеем Владимировичем я была с самого детства, в то время, когда снимался знаменитый фильм “Дорогой мой человек”, где его партнершей была моя мама, народная артистка СССР Инна Владимировна Макарова», — рассказала Бондарчук.

Образ национального кинематографа

По словам режиссера, главы союза кинематографистов Никиты Михалкова, Баталов стал легендой и абсолютным образом национального кинематографа, олицетворением поразительного сочетания тонкости и мужественности, ума, самоиронии, юмора и удивительной человеческой цельности и принципиальности.

Баталов был всегда современен, но это никогда не было подстраиванием под время — он умел дышать в унисон со временем, никогда не поступаясь при этом своим личным дыханием. Вся его жизнь всегда была пронизана невероятной любовью в самом широком и прекрасном смысле этого слова.
Никита Михалков
глава союза кинематографистов

Как рассказал народный артист СССР Василий Лановой, Баталов внес пронзительную внутреннюю интеллигентность в советский кинематограф, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его «символом духовности русского интеллигента и патриота».

Видео
Не стало Алексея Баталова

«Очень горько сознавать, что ушел Алексей Владимирович Баталов — уникальный актер, художник, который занимал совершенно особое, высокое место в нашем кино и вообще в отечественной культуре, — сказал народный артист России Игорь Костолевский. — Я счастлив, что мне случилось работать с ним на одной картине — “Звезда пленительного счастья”. У нас не было общих сцен, но для меня, тогда совсем молодого артиста, одно осознание того, что я играю вместе с Баталовым, переполняло радостью. Встретился я с Алексеем Владимировичем непосредственно на записи “Ромео и Джульетты” на радио. И тогда он меня поразил своим тактом, уважительным отношением. Это был человек необычайной культуры и интеллигентности, того, что нам сегодня так не хватает. Страшно и горько, когда уходят такие люди».

Не только актер, но и режиссер

Министр культуры Владимир Мединский напомнил, что Баталов был человеком безграничного таланта и вошел в историю отечественного искусства не только как актер, педагог и чтец, но как и режиссер, снявший ставшие классикой «Три толстяка» и «Шинель». Он отметил, что роли Баталова в фильмах «Дело Румянцева», «Большая семья», «Летят журавли», «Бег» и многих других навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры.

«Алексей Владимирович прожил долгую и интересную жизнь, воспитал не одно поколение талантливых артистов, его любили, перед ним преклонялись, но сам он был человеком удивительно скромным, интеллигентным и никогда не кичился своей невероятной популярностью. Эта удивительная внутренняя душевная чистота сделала его по-настоящему народным и родным для миллионов наших соотечественников», — подчеркнул Мединский.

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