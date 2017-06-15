Образ национального кинематографа: в Москве скончался Алексей Баталов

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Прощание с актером пройдет в Доме кино 19 июня, а похоронят его на Преображенском кладбище, как было сказано в завещании артиста. Актер родился 20 ноября 1928 года в городе Владимире в семье актеров Московского художественного театра Владимира Баталова и Нины Ольшевской. В 1950 году окончил Школу-студию имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе, мастерская Сергея Блинникова и Виктора Станицына.

С 1954 года он начал сниматься в кино, работая в основном на «Ленфильме». Актер снялся более чем в 40 фильмах. Первая его роль — молодой рабочий Алексей Журбин в фильме «Большая семья» Иосифа Хейфица. С Алексеем Журбиным на советский экран пришел новый герой — рабочий-интеллигент. Новой ступенью в творческой биографии артиста стала роль Бориса Бороздина в легендарной картине «Летят журавли» (1957, режиссер Михаил Калатозов). Фильм вошел в золотой фонд отечественного и мирового кинематографа и был удостоен Золотой пальмовой ветви Международного кинофестиваля в Канне. Еще одной всемирно известной ролью Баталова стала роль Гоши в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», который был удостоен премии «Оскар». Потеря для каждой семьи и всей культуры Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове и дочери скончавшегося актера Алексея Баталова, отметив, что его смерть является невосполнимой утратой для всей отечественной культуры.

Президент подчеркнул, что щедрое дарование, беззаветное служение избранному делу, истинная интеллигентность и внутреннее достоинство Алексея Баталова снискали ему признание и огромную, непреходящую любовь зрителей. Он отметил, что актер «прошёл большой, насыщенный жизненный путь, оставил богатое творческое наследие, целую плеяду учеников и последователей», а память о нём навсегда сохранится в сердцах. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал кончину актера Алексея Баталова огромной потерей не только для кинематографа и театра, но и для большинства российских семей, выросших на его фильмах. По словам премьера, актер обладал способностью быть близким зрителю даже с экрана или сцены, и потому его картины и герои спустя много лет остаются такими живыми и такими понятными. В свою очередь актриса и режиссер Наталья Бондарчук отметила, что Баталов своими ролями вошел в душу каждого. «Мне посчастливилось сниматься с ним только в одной картине, “Звезда пленительного счастья”. Но знакома с Алексеем Владимировичем я была с самого детства, в то время, когда снимался знаменитый фильм “Дорогой мой человек”, где его партнершей была моя мама, народная артистка СССР Инна Владимировна Макарова», — рассказала Бондарчук.

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Образ национального кинематографа По словам режиссера, главы союза кинематографистов Никиты Михалкова, Баталов стал легендой и абсолютным образом национального кинематографа, олицетворением поразительного сочетания тонкости и мужественности, ума, самоиронии, юмора и удивительной человеческой цельности и принципиальности.

Баталов был всегда современен, но это никогда не было подстраиванием под время — он умел дышать в унисон со временем, никогда не поступаясь при этом своим личным дыханием. Вся его жизнь всегда была пронизана невероятной любовью в самом широком и прекрасном смысле этого слова. Никита Михалков глава союза кинематографистов

Как рассказал народный артист СССР Василий Лановой, Баталов внес пронзительную внутреннюю интеллигентность в советский кинематограф, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его «символом духовности русского интеллигента и патриота».

Видео Не стало Алексея Баталова