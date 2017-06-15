Реконструкция Гродненского замка разрушит королевскую резиденцию

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Проект реконструкции Старого замка в Гродно вызвал широкую дискуссию в общественности. Специалисты в один голос заявляют о том, что проект ненаучный и может привести к потере памятника.

Sputnik изучил проблемные вопросы восстановления исторического памятника вместе с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Института истории НАН Беларуси Николаем Волковым.

Единственная оригинальная королевская резиденция.

Гродненский замок — это единственная оригинальная каменная королевская резиденция, которая сохранилась в Беларуси. Причем в Вильнюсе королевский замок отстроен, но это не оригинал. Варшавский замок был разрушен во время восстания против нацистов в 1944 году. Сейчас замок отстроен с нуля, и это копия. Беларусь имеет оригинальный замок, у которого нет аналогов даже среди соседей.

Николай Волков объясняет, что проблема заключается в том, что научное обоснование проекта реставрации по признанию автора Владимира Бочкова было сделано в 1990 году. Прошло уже 27 лет, а научная база не обновлена.

Большая часть его проекта скопирована из исследований польского ученого межвоенного времени Ярослава Войцеховского. Он был первым исследователем замка в Гродно и, естественно, у него есть ошибки в исследованиях.

Белорусские архитекторы, которые делали проект реставрации, не оценили критически его работу. Отсюда возникло множество грубых ошибок.