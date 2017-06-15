Кота-предсказателя Ахилла показали публике
Пушистик посидел на руках у Александра Кержакова, и теперь готов сделать первый прогноз об исходе матча Кубка Конфедераций.
Пушистик посидел на руках у Александра Кержакова, и теперь готов сделать первый прогноз об исходе матча Кубка Конфедераций.
Мог быть Жасмином
В Петербурге, наконец, выбрали
Тезка известного греческого героя находится в самом расцвете сил. Ему полтора года. Он блондин с голубыми глазами, любит ловить мышей и играть в мяч. Предсказывать исход матчей он будет прямо в Эрмитаже. Перед
Есть у котика и особенность. От рождения Ахилл ничего не слышит. Возможно, именно
А вот великое имя в честь древнегреческого героя пушистый мог и не получить. Сначала планировали назвать Жасмином — слишком уж у него белоснежная шерстка. Но в Эрмитаже есть уже сложившаяся традиция — называть котов в честь художников, архитекторов, исторических и мифических личностей. Поэтому от «цветочного» имени отказались.
Характер — боевой
Героя дня показали 15 июня в петербургском Доме журналиста.
— У Ахилла такой характер — он любит все анализировать, — рассказала Мария Халтунен, старший научный сотрудник Эрмитажа. — И поведение у него необычное. Нам даже кажется, что он сам этого хотел. А вообще он у нас кот боевой. Мы решили, что это как раз подходит для футбола. Поэтому выбор и пал на него.
Впрочем, во время презентации Ахилл свой характер так и не показал. Целый час он спокойно сидел на руках у работников Эрмитажа. И даже когда на руки пушистика взял игрок «Зенита» Александр Кержаков, не высказал никакого удовольствия. Кажется, находиться рядом с лучшим бомбардиром сборной России за все ее историю Ахиллу понравилось. Хотя у Александра дома другие питомцы.
— Я вообще люблю домашних животных, — сказал Александр Кержаков, поглаживая кота. — Но больше, наверное, собак. Но мою собаку вряд ли выбрали бы оракулом, потому что она очень любит есть, и выбрала бы ту миску, которая ближе к ней.
Первое предсказание кот Ахилл сделает 17 июня в 10:00 в Висячем саду Эрмитажа.
Справка КП
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Кстати
Первый коты появились в Эрмитаже еще при Елизавете Петровне. Императрица велела завести животных, чтобы избавить здание от крыс и мышей. На сегодняшний день в подвалах Зимнего дворца живут около 50 котов.