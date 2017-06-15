Кота-предсказателя Ахилла показали публике

Источник: РИА "Новости"

Мог быть Жасмином В Петербурге, наконец, выбрали кота-оракула, который будет предсказывать исход матчей Кубка Конфедераций. Прямо как легендарный осьминог Пауль. Организаторы кубка сразу положили глаз на эрмитажных мяук, все-таки музей — символ города. Конкуренция среди пятидесяти обитателей подвалов Зимнего дворца была серьезная. Отбирали котов по многим параметрам. Среди них не столько паранормальные способности, сколько коммуникабельность и стрессоустойчивость. В итоге взгляд специальной кошачьей комиссии пал на кота со звучной кличкой Ахилл.

Тезка известного греческого героя находится в самом расцвете сил. Ему полтора года. Он блондин с голубыми глазами, любит ловить мышей и играть в мяч. Предсказывать исход матчей он будет прямо в Эрмитаже. Перед котом-оракулом поставят две миски с одинаковым кормом, но с разными флагами — тех стран, которые выйдут на поле «Санкт-Петербург Арены». Миску с чьим флагом выберет Ахилл, та команда, по идее, и должна победить в грядущем поединке. У оракула-первопроходца Пауля на чемпионате мира по футболу-2010 получилось угадать 11 результатов из 13. Посмотрим, сможет ли Ахилл выйти на новый предсказательный уровень. Есть у котика и особенность. От рождения Ахилл ничего не слышит. Возможно, именно из-за своего недуга он так тонко чувствует людей, хорошо к ним относится и отлично ладит как с человеком, так и со своими усатыми собратьями. А вот великое имя в честь древнегреческого героя пушистый мог и не получить. Сначала планировали назвать Жасмином — слишком уж у него белоснежная шерстка. Но в Эрмитаже есть уже сложившаяся традиция — называть котов в честь художников, архитекторов, исторических и мифических личностей. Поэтому от «цветочного» имени отказались.

Источник: РИА "Новости"

Характер — боевой Героя дня показали 15 июня в петербургском Доме журналиста. — У Ахилла такой характер — он любит все анализировать, — рассказала Мария Халтунен, старший научный сотрудник Эрмитажа. — И поведение у него необычное. Нам даже кажется, что он сам этого хотел. А вообще он у нас кот боевой. Мы решили, что это как раз подходит для футбола. Поэтому выбор и пал на него. Впрочем, во время презентации Ахилл свой характер так и не показал. Целый час он спокойно сидел на руках у работников Эрмитажа. И даже когда на руки пушистика взял игрок «Зенита» Александр Кержаков, не высказал никакого удовольствия. Кажется, находиться рядом с лучшим бомбардиром сборной России за все ее историю Ахиллу понравилось. Хотя у Александра дома другие питомцы. — Я вообще люблю домашних животных, — сказал Александр Кержаков, поглаживая кота. — Но больше, наверное, собак. Но мою собаку вряд ли выбрали бы оракулом, потому что она очень любит есть, и выбрала бы ту миску, которая ближе к ней. Первое предсказание кот Ахилл сделает 17 июня в 10:00 в Висячем саду Эрмитажа.

Источник: РИА "Новости"

Справка КП Самым известным животным-предсказателем стал осьминог Пауль. Он жил в океанариуме города Оберхаузен. Во время чемпионата мира по футболу в 2010 году, Пауль угадывал результаты матчей сборной Германии. Осьминог выбирал еду из кормушки, на которую был нанесен немецкий флаг. Через год результаты на женском ЧМ по футболу предсказывала слониха Нелли. Выбор она делала просто — забивала мяч в ворота. В чью сетку влетал мяч, тот и проиграет в мачте. А Евро-2012 предсказывал киевский хряк Фунтик.

Источник: РИА "Новости"