Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На орбите Земли NASA сфотографировали 70-метровый НЛО
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
20Скончался актер Алексей Баталов
15:05 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал о лечении и болезни своего отца

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о лечении и болезни своего отца.

Источник: РИА "Новости"

В ходе «прямой линии» к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты (Мурманская область), которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Киров.

Читайте также
Путин рассказал о рождении второго внука

«Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой. Его полечили от болей в спине, сделали массажи, прогревания и так далее. Мне мама сказала, что у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу», — рассказал Путин.

«У него было все то же самое, что и у тебя. Но, кстати говоря, даже на этой стадии нашли средства, а это было уже много лет назад, но тогда уже нашли средство достаточно эффективное, и он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле. Так что и тебя прошу, надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе и на то, как можно помочь тебе лично», — заявил он, обращаясь к девушке.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Прямая линия» с Владимиром Путиным
Путин рассказал о рождении второго внука
Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР
Европейский суд отказался снять с Дмитрия Киселева санкции
Скончался Алексей Баталов
Пропавший с радаров малайзийский самолет потерпел крушение
После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика
Роналду стоит дороже сборной России по футболу
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Michelin показал шины, которые больше похожи на коралл Французский производитель покрышек представил концептуальное колесо, которое полностью сделано из биоматериалов и способно менять рисунок протектора
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису Кинофестиваль в Сочи подошел к концу: жюри вручило награды лучшему режиссеру, актеру, актрисе и назвало лучший фильм
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей Все знаменитые мужчины, о которых мы сегодня расскажем, ушли из семьи, оставив жен и троих и более детей. У нас нет цели оправдать или обвинить их. Ведь никто не знает, что на самом деле творилось в их жизни. Мы просто расскажем вам настоящие истории из жизни, может для кого-то они окажутся поучительными. 
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь