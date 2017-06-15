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15:17 (мск), источник: Интерфакс

Чемпион «Дакара» Сергей Карякин проведет зарядку для жителей Екатеринбурга

Екатеринбург. 15 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Акция «Зарядка с чемпионом» состоится в Екатеринбурге 20 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.

Тренировку под открытым небом проведет чемпион ралли «Дакар», посол чемпионата мира по футболу Сергей Карякин.

Мероприятие состоится на площадке перед библиотекой № 17 на проспекте Ленина.

Отмечается, что зарядка даст старт городской акции «Марафон здоровья». На площадке девяти библиотек города пройдут мероприятия в поддержку здорового образа жизни.

Посетители смогут принять участие в спортивных играх, викторинах и мастер-классы психологов, послушать лекции медиков.

Ранее сообщалось, что выставка, посвященная победе российского гонщика С. Карякина и команды Fores SNAG racing на ралли «Дакар"-2017, откроется в Екатеринбурге 19 мая.

Российский гонщик С. Карякин на Yamaha выиграл «Дакар"-2017 в зачете квадроциклов.

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