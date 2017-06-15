Чемпион «Дакара» Сергей Карякин проведет зарядку для жителей Екатеринбурга
Екатеринбург. 15 июня.
Екатеринбург. 15 июня.
Тренировку под открытым небом проведет чемпион ралли «Дакар», посол чемпионата мира по футболу Сергей Карякин.
Мероприятие состоится на площадке перед библиотекой № 17 на проспекте Ленина.
Отмечается, что зарядка даст старт городской акции «Марафон здоровья». На площадке девяти библиотек города пройдут мероприятия в поддержку здорового образа жизни.
Посетители смогут принять участие в спортивных играх, викторинах и
Ранее сообщалось, что выставка, посвященная победе российского гонщика С. Карякина и команды Fores SNAG racing на ралли «Дакар"-2017, откроется в Екатеринбурге 19 мая.
Российский гонщик С. Карякин на Yamaha выиграл «Дакар"-2017 в зачете квадроциклов.