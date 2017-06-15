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15:29 (мск), источник: Газета.Ру

Йоко Оно хотят признать соавтором песни Imagine Джона Леннона

Вдову музыканта Джона Леннона, художницу Йоко Оно хотят признать соавтором песни Imagine, передает Entertainment Weekly.

Источник: AP 2017

На ежегодной встрече членов Национальной ассоциации музыкальных издателей США глава этой организации Дэвид Израэлит наградил Imagine премией «Песня столетия» и сказал, что Оно будет признана соавтором в соответствии с волей ее покойного мужа.

Собравшимся показали архивное интервью музыканта, в котором он говорил, что авторами композиции должны считаться Леннон и Оно, поскольку многое, в том числе текст и концепция, были придуманы именно художницей.

По словам Леннона, в то время он был немного большим эгоистом и мачо, поэтому не упомянул вклад Оно в Imagine.

Imagine была написана в 1971 году. Это одна из самых известных сольных песен Леннона.

Комментарии
1
Kлeвeр Удaчи
Всегда нравилась эта песня....
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