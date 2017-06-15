Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице

В четверг в ходе «Прямой линии» с российским президентом женщина пожаловалась президенту Владимиру Путину, что пострадавшие от паводков жители села так и не получили положенных компенсаций.

«Списки пострадавших к нам подает МЧС и районная администрация, и эти списки до сих пор поступают практически каждый день. И сразу же мы начинаем выплаты. Это огромная работа, и где-то случаются сбои. Кстати, на момент, когда был задан вопрос [Путину — РБК], деньги уже поступили», — сообщила РБК сотрудница краевого министерства.