Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице
В Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края РБК сообщили, что все положенные выплаты жительнице села Краснокумское Валентине
В Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края РБК сообщили, что все положенные выплаты жительнице села Краснокумское Валентине
В четверг в ходе «Прямой линии» с российским президентом женщина пожаловалась президенту Владимиру Путину, что пострадавшие от паводков жители села так и не получили положенных компенсаций.
«Списки пострадавших к нам подает МЧС и районная администрация, и эти списки до сих пор поступают практически каждый день. И сразу же мы начинаем выплаты. Это огромная работа, и
Сама Валентина
Я еще не проверяла, так как у меня сберегательная книжка. Но еще утром я проверяла в «Сбербанке» — денег не было. Сейчас подъехала наша администрация. Надеюсь, что и остальным будет поддержка — я же просила за все село.
В администрации села Краснокумское РБК подтвердили, что руководство села «своевременно приняло» от
Депутат Ставропольской краевой Думы Артур Насонов заявил РБК, что задержки с выплатой компенсаций пострадавшим ставропольцам объясняются процедурными моментами.
Это же целая процедура. Она требует времени. Деньги выделяются федерацией, и их нельзя просто сразу взять и раздать. Деньги точно не разворованы.
После обращения Соковской Владимир Путин потребовал у губернатора Ставропольского края ответить, куда были направлены деньги для выплат пострадавшим от паводка жителям. «Федерация свои деньги для поддержки пострадавших семей перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопросы своему двойному тезке — губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу [Владимирову] — где деньги?» — спросил Путин. Также президент попросил Генпрокуратуру заняться этим вопросом.
В мае 2017 года в Ставропольском крае при паводке пострадали два населенных пункта, всего была подтоплена территория на площади около 50 га.