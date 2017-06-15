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15:49 (мск), источник: РБК

Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице

В Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края РБК сообщили, что все положенные выплаты жительнице села Краснокумское Валентине Саковской-Некрасовой были перечислены на ее счет.

В четверг в ходе «Прямой линии» с российским президентом женщина пожаловалась президенту Владимиру Путину, что пострадавшие от паводков жители села так и не получили положенных компенсаций.

«Списки пострадавших к нам подает МЧС и районная администрация, и эти списки до сих пор поступают практически каждый день. И сразу же мы начинаем выплаты. Это огромная работа, и где-то случаются сбои. Кстати, на момент, когда был задан вопрос [Путину — РБК], деньги уже поступили», — сообщила РБК сотрудница краевого министерства.

Сама Валентина Саковская-Некрасова рассказала РБК, что после ее заявления в ходе «Прямой линии» к дому «подъехал какой-то мужчина в светлой рубашке и крикнул «Деньги на счету, проверьте баланс».

Я еще не проверяла, так как у меня сберегательная книжка. Но еще утром я проверяла в «Сбербанке» — денег не было. Сейчас подъехала наша администрация. Надеюсь, что и остальным будет поддержка — я же просила за все село.
Валентина Саковская-Некрасовая
жительница села Краснокумское

В администрации села Краснокумское РБК подтвердили, что руководство села «своевременно приняло» от Саковской-Некрасовой заявление на выплату по 10 тыс. руб. на каждого члена семьи. «Руководитель [администрации села] выехал на место», — сообщила РБК сотрудник администрации Елена Тимошенко.

Депутат Ставропольской краевой Думы Артур Насонов заявил РБК, что задержки с выплатой компенсаций пострадавшим ставропольцам объясняются процедурными моментами.

Это же целая процедура. Она требует времени. Деньги выделяются федерацией, и их нельзя просто сразу взять и раздать. Деньги точно не разворованы.
Артур Насонов
депутат Ставропольской краевой Думы

После обращения Соковской Владимир Путин потребовал у губернатора Ставропольского края ответить, куда были направлены деньги для выплат пострадавшим от паводка жителям. «Федерация свои деньги для поддержки пострадавших семей перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопросы своему двойному тезке — губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу [Владимирову] — где деньги?» — спросил Путин. Также президент попросил Генпрокуратуру заняться этим вопросом.

В мае 2017 года в Ставропольском крае при паводке пострадали два населенных пункта, всего была подтоплена территория на площади около 50 га. Из-за паводка временно было прервано движение по федеральной трассе «Кавказ».

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
5
Юрий Жданов
Комментарий мой и только мой - прошу не обсуждать, а выражать свое мнение. Посмотрел, послушал и впечатление по крылатой фразе В.С. Черномырдина: - "Хотели как лучше, получилось как всегда".Как и предполагал серьезных и насущных вопросов не будет, значит не будет и ответов на них. Да, все повторилось как и раньше: дороги, задержки по оплате, что делать после наводнения, жизнь в бараках и прочее,болезненные, насущные вопросы, но не главный - когда будем жить хорошо.Конкретного ответа когда и как хорошо мы будем жить не было. О коррупции - как всегда. Одним словом тоже самое, что и раньше, но только четыре часа. Спасибо, что прочитали и сами не про комментировали.
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Стас Аллин
порой такая показуха региональных властей напрягает.лизоблюды.
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Александр Удавихин
Смотри ка, как быстро отреагировали. А то все, денег нет, но вы держитесь. Есть однако.
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«Где деньги?» — спросил Путин ставропольского тезку
14:27 (мск)© Ньюстюб
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