В городской Думе наградили лучших медиков Воронежа

В четверг, 15 июня, в большом зале горДумы собрались медики из разных больниц и поликлиник Воронежа. Лучших и заслуженных специалистов перед профессиональным праздником пригласили на награждение.

В этом году Почетные грамоты городской Думы за добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и безупречную работу получили четыре десятка медиков.

«День медицинского работника — это значимый праздник, — обратился к собравшимся председатель парламента Владимир Ходырев. — С рождения и до последних минут всегда с нами рядом медики — люди, которые всегда приходят на помощь. С вашими профессиональными качествами и самоотдачей связано сохранение самого дорогого для человека — его жизнь и здоровье. Быть настоящим врачом — это талант свыше. Призвание, связанное с великим трудом, с мастерством, это дано не всем».

Владимир Федорович пожелал медикам здоровья, счастья, душевного спокойствия и благодарных пациентов. После этого сотрудникам поликлиник и больниц города под громкие аплодисменты вручили грамоты и цветы.

Председатель постоянной комиссии по здравоохранению, главный врач воронежской поликлиники № 3 Юлия Попова рассказала, что традиции награждать медиков в горДуме уже пятый год. Хотя здравоохранение перешло на уровень области, но поликлиники продолжают работать с городскими властями.

«Для награждения выбираются лучшие из лучших, — пояснила Юлия Владимировна. — Это не только врачи, медсестры и санитарки, но и люди, которые помогают нам работать — экономисты, бухгалтеры, инженеры. Потому что каждое лечебное учреждение — это своя команда, которая пытается выжить и хорошо сработать на благо городского населения, наших пациентов. Чтобы было минимальное количество жалоб, а люди были удовлетворены медицинской помощью, которую мы им оказываем. Хотелось бы поздравить всех медработников, каждую команду каждого лечебного учреждения с праздником. Пожелать счастья, спокойной работы и достойной зарплаты».