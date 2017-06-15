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16:41 (мск), источник: Югополис

Краснодарский студент показал Путину ямы на улице Новороссийской

Во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарец пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской в Краснодаре.

Источник: Югополис

Видеозвонок от краснодарского студента-третьекурсника Валерия Лебедева во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным был связан с качеством дорожного покрытия на улице Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там.

Президент подчеркнул, что такого быть не должно. Путин отметил, что 77% федеральных трасс уже приведено в нормальное состояние. При этом по словам президента, ситуация со строительством региональных дорог при этом ухудшилась. «Нам придется принять какие-то решения с увеличением финансирования строительства региональных дорог», — подчеркнул Путин, при этом не снимая ответственности с местных властей.

Улица Новороссийская является одной из самых разбитых дорог в Краснодаре.

О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц.

Как сообщал «Югополис», 9 июня департамент строительства администрации Краснодара подготовил график ремонта участков улично-дорожной сети города.

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