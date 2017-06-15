Краснодарский студент показал Путину ямы на улице Новороссийской
Во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарец пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской в Краснодаре.
Во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарец пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской в Краснодаре.
Видеозвонок от краснодарского
Президент подчеркнул, что такого быть не должно. Путин отметил, что 77% федеральных трасс уже приведено в нормальное состояние. При этом по словам президента, ситуация со строительством региональных дорог при этом ухудшилась. «Нам придется принять
Улица Новороссийская является одной из самых разбитых дорог в Краснодаре.
О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц.
Как сообщал «Югополис», 9 июня департамент строительства администрации Краснодара подготовил график ремонта участков