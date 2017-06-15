Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Ученые рассказали о скрытой опасности онлайн-знакомств
ЕС обратился к России с призывом
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
"Человек может найти смысл": Кончаловский о трагедии с дочкой
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
15Последствия урагана в Москве
19:29 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Метрополитен: Двое из семи упавших с эскалатора граждан Китая получили черепно-мозговую травму

Двое из семи упавших с эскалатора на станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии метро граждан Китая получили черепно-мозговую травму. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель пресс-службы УВД на столичном метрополитене Алексей Мышляев.

Источник: РИА "Новости"

«На станции «Площадь Революции» около 14:40 произошло падение пассажиров с эскалатора. На место инцидента незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции на Московском метрополитене. В ходе опроса очевидцев было установлено, что на эскалаторе находилась группа туристов из КНР. Женщине из этой группы стало плохо и она упала в обморок, по инерции задев остальных туристов. В результате семь человек упали с эскалатора. Сотрудниками УВД на метрополитене пострадавшие были отведены в комнату полиции, где им незамедлительно был вызван наряд «скорой помощи», — сказал А. Мышляев.

Он также добавил, что приехавшие медицинские работники установили, что два человека получили черепно-мозговую травму, остальные получили ушибы, растяжения и ссадины, одному из них медпомощь не потребовалась.

Ранее Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах сообщил, что несколько граждан Китая упали с эскалатора на станции метро «Площадь Революции» при попытке сделать селфи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минкультуры: Новый музейный комплекс Третьяковской галереи готов на 37%
Путин в ходе «Прямой линии» ответил почти на 70 вопросов
Путин счел нелепой силовую поддержку обысков в «Гоголь-центре»
Сенат вывел НАСА из-под санкций против РФ
Образ национального кинематографа: в Москве умер Алексей Баталов
Пропавший с радаров малайзийский самолет потерпел крушение
В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек
На Кубке конфедераций в России изменят правила
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Госдума окончательно приняла закон о реновации в Москве
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь