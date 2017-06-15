Метрополитен: Двое из семи упавших с эскалатора граждан Китая получили черепно-мозговую травму

«На станции «Площадь Революции» около 14:40 произошло падение пассажиров с эскалатора. На место инцидента незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции на Московском метрополитене. В ходе опроса очевидцев было установлено, что на эскалаторе находилась группа туристов из КНР. Женщине из этой группы стало плохо и она упала в обморок, по инерции задев остальных туристов. В результате семь человек упали с эскалатора. Сотрудниками УВД на метрополитене пострадавшие были отведены в комнату полиции, где им незамедлительно был вызван наряд «скорой помощи», — сказал А. Мышляев.

Он также добавил, что приехавшие медицинские работники установили, что два человека получили черепно-мозговую травму, остальные получили ушибы, растяжения и ссадины, одному из них медпомощь не потребовалась.

Ранее Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах сообщил, что несколько граждан Китая упали с эскалатора на станции метро «Площадь Революции» при попытке сделать селфи.