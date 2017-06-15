В Прикамье вновь объявлено штормовое предупреждение
МЧС предупреждает о дождях и грозах с порывами ветра до 22 метров секунду.
МЧС предупреждает о дождях и грозах с порывами ветра до 22 метров секунду.
МЧС России сообщает, что 16 июня 2017 года на территории Пермского края местами ожидаются сильные дожди и грозы с порывами метра до 22 метров в секунду.
Находящимся на улице рекомендуют не приближаться к линиям электропередач, деревьям, рекламным конструкциям и нестационарным объектам (киоскам, остановочным комплексам