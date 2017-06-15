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16:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье вновь объявлено штормовое предупреждение

МЧС предупреждает о дождях и грозах с порывами ветра до 22 метров секунду.

Источник: Reuters

МЧС России сообщает, что 16 июня 2017 года на территории Пермского края местами ожидаются сильные дожди и грозы с порывами метра до 22 метров в секунду.

Находящимся на улице рекомендуют не приближаться к линиям электропередач, деревьям, рекламным конструкциям и нестационарным объектам (киоскам, остановочным комплексам и т. п.). Водителям советуют быть внимательнее на трассах, соблюдать скоростной режим и другие правилах дорожного движения. Уходя из дома, жителей края просят закрывать окна и выключать из сети электроприборы.

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