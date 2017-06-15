В Прикамье вновь объявлено штормовое предупреждение

МЧС России сообщает, что 16 июня 2017 года на территории Пермского края местами ожидаются сильные дожди и грозы с порывами метра до 22 метров в секунду.

Находящимся на улице рекомендуют не приближаться к линиям электропередач, деревьям, рекламным конструкциям и нестационарным объектам (киоскам, остановочным комплексам и т. п. ). Водителям советуют быть внимательнее на трассах, соблюдать скоростной режим и другие правилах дорожного движения. Уходя из дома, жителей края просят закрывать окна и выключать из сети электроприборы.