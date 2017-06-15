Из петербургской консерватории уволят почти 80 человек
Масштабное сокращение штата и реконструкция здания.
Масштабное сокращение штата и реконструкция здания.
Реставрация консерватории лишила артистов площадки для регулярных репетиций и выступлений. Это, как и расходы, стало причиной сокращения. Речь идет о солистах оперы, балета, оркестра и хора консерватории, передает Nation News.
Работы по реконструкции здания должны завершить к 2018 году. С реставрацией консерватории произошла скандальная история — компания, изначально, взявшаяся за дело, оказалась недобросовестным «Балтстроем», с коим судился и Эрмитаж