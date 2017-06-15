Из петербургской консерватории уволят почти 80 человек

Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова уволит 79 своих артистов. Увольнения пройдут в ходе масштабного сокращения штата учреждения. Причина — в административно-хозяйственных расходах и реконструкции здания.

Реставрация консерватории лишила артистов площадки для регулярных репетиций и выступлений. Это, как и расходы, стало причиной сокращения. Речь идет о солистах оперы, балета, оркестра и хора консерватории, передает Nation News.