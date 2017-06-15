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19:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Из петербургской консерватории уволят почти 80 человек

Масштабное сокращение штата и реконструкция здания.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова уволит 79 своих артистов. Увольнения пройдут в ходе масштабного сокращения штата учреждения. Причина — в административно-хозяйственных расходах и реконструкции здания.

Реставрация консерватории лишила артистов площадки для регулярных репетиций и выступлений. Это, как и расходы, стало причиной сокращения. Речь идет о солистах оперы, балета, оркестра и хора консерватории, передает Nation News.

Работы по реконструкции здания должны завершить к 2018 году. С реставрацией консерватории произошла скандальная история — компания, изначально, взявшаяся за дело, оказалась недобросовестным «Балтстроем», с коим судился и Эрмитаж из-за некачественных работ. В итоге контракт расторгли и заключили новый с фирмой «Меандр».

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