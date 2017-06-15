К Кубку Конфедераций Петербург украсили футбольными мячами
Цветники установили набережной Макарова, Пулковском и Приморском шоссе.
Цветники установили набережной Макарова, Пулковском и Приморском шоссе.
Накануне Кубка Конфедераций Петербург украсили в футбольной тематике. Во многих значимых местах Северной столицы установили цветники в виде мяча, клумбы и другие композиции с символикой российского флага.
Посмотреть на новые украшения города можно на
Власти города надеются, что тематические конструкции будут напоминать петербуржцам и гостям города о приближении важных международных событий.
— К Чемпионату мира в Петербурге число тематических футбольных конструкций на улицах увеличится до 300, — пообещали в комитете по благоустройству Петербурга. — Дополнительно установят более трех тысяч ящиков с цветами и около тысячи конструкций на опоры освещения — почти 500 цветочных вазонов.