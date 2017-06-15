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19:02 (мск), источник: Комсомольская правда

К Кубку Конфедераций Петербург украсили футбольными мячами

Цветники установили набережной Макарова, Пулковском и Приморском шоссе.

Источник: РИА "Новости"

Накануне Кубка Конфедераций Петербург украсили в футбольной тематике. Во многих значимых местах Северной столицы установили цветники в виде мяча, клумбы и другие композиции с символикой российского флага.

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Посмотреть на новые украшения города можно на Санкт-Петербургском шоссе, набережной Макарова, Пулковском шоссе, а также на Дудергофском канале, Приморском шоссе, на Петровской площади и на других маршрутах города.

Власти города надеются, что тематические конструкции будут напоминать петербуржцам и гостям города о приближении важных международных событий.

— К Чемпионату мира в Петербурге число тематических футбольных конструкций на улицах увеличится до 300, — пообещали в комитете по благоустройству Петербурга. — Дополнительно установят более трех тысяч ящиков с цветами и около тысячи конструкций на опоры освещения — почти 500 цветочных вазонов.

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