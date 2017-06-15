Квартиры в подарок получили врачи Астаны от Асета Исекешева
Столичный акимат подарил 10 квартир лучшим медицинским работникам Астаны к их профессиональному празднику.
Столичный акимат подарил 10 квартир лучшим медицинским работникам Астаны к их профессиональному празднику.
Акимат Астаны выделил 10 квартир для медицинскиx работников в честь профессионального праздника. Об этом сообщает
«В преддверии вашего праздника я не мог прийти с пустыми руками, хочу вручить ключи от квартир ряду медицинских работников, внёсших особый вклад в развитие системы здравоохранения города. Также я подписал 25 благодарственных писем и 25 грамот в адрес медицинских работников. Надеюсь, что впредь это станет доброй традицией», — обратился к собравшимся Асет Исекешев.
Среди обладателей новых квартир:
врач компьютерной резонансной томографии ГБ № 2 Улугбек Алимов
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[IMAGE_ALT]Аким города лично вручил ключи от квартиры / Фото
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Градоначальник отметил, что только за последние два года в городе построены новые объекты здравоохранения:
городская станция скорой медицинской помощи детская инфекционная больница центр наркологии и психотерапии противотуберкулёзный диспансер городская поликлиника № 12 в городской поликлинике № 4 открыт геронтологический центр, который также оснащён современным медицинским оборудованием для проведения качественных диагностических мероприятий.
«В рамках развития
В воскресенье в Алматы наградили победителей спартакиады среди медицинских работников. В торжественной обстановке была награждена команда службы «103», занявшая 1 место во II республиканских соревнованиях бригад скорой медицинской помощи, которые проходили в Астане.