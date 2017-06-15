Квартиры в подарок получили врачи Астаны от Асета Исекешева

«В преддверии вашего праздника я не мог прийти с пустыми руками, хочу вручить ключи от квартир ряду медицинских работников, внёсших особый вклад в развитие системы здравоохранения города. Также я подписал 25 благодарственных писем и 25 грамот в адрес медицинских работников. Надеюсь, что впредь это станет доброй традицией», — обратился к собравшимся Асет Исекешев.

Акимат Астаны выделил 10 квартир для медицинскиx работников в честь профессионального праздника. Об этом сообщает пресс-секретарь главы города Эльвира Жургенбаева в своём аккаунте в Facebook. Асет Исекешев лично поздравил врачей и вручил им ключи от нового жилья.

Среди обладателей новых квартир:

врач компьютерной резонансной томографии ГБ № 2 Улугбек Алимов врач-педиатр ГДБ № 1 Айнур Аманбаева врач анестезиолог-реаниматолог ГДБ № 2 Сагынали Сейтжан участковый врач-терапевт городской поликлиники № 2 Гульмира Баратова участковый врач городской поликлиники № 4 Зейнеткуль Досжанова заместитель главного врача городской поликлиники № 6 Динара Аббасова менеджер по организационной методической работе, реализующая проект smart-медицина, Азиза Нурбаева врач-психиатр медицинского центра проблем психического здоровья Арайлым Абакова врач-анестезиолог перинатального центра № 2 Андрей Волков врач-фтизиатр противотуберкулезного диспансера Гульмира Медеубаева.

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[IMAGE_ALT]Аким города лично вручил ключи от квартиры / Фото пресс-службы акимата Астаны[/IMAGE_ALT]

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Градоначальник отметил, что только за последние два года в городе построены новые объекты здравоохранения:

городская станция скорой медицинской помощи детская инфекционная больница центр наркологии и психотерапии противотуберкулёзный диспансер городская поликлиника № 12 в городской поликлинике № 4 открыт геронтологический центр, который также оснащён современным медицинским оборудованием для проведения качественных диагностических мероприятий.

«В рамках развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения запланировано строительство трёх объектов: патологоанатомическое бюро, врачебная амбулатория на 150 посещений в смену в жилом массиве “Өндіріс-2”. Специальное жильё для медицинских работников», — рассказал Асет Исекешев.

В воскресенье в Алматы наградили победителей спартакиады среди медицинских работников. В торжественной обстановке была награждена команда службы «103», занявшая 1 место во II республиканских соревнованиях бригад скорой медицинской помощи, которые проходили в Астане.