Экспертная группа признала перенос исторических металлоконструкций в пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде нецелесообразным
Деформации не выходят за нормативные показатели и без существующих кирпичных стен металлические арки «стоят крепко».
Деформации не выходят за нормативные показатели и без существующих кирпичных стен металлические арки «стоят крепко».
Как сообщила на своей странице в соцсети архитектурный критик Марина Игнатушко, входящая в комиссию по определению состояния металлических конструкций выставочных павильонов Всероссийской промышленной выставки 1896 года, эксперты пришли к соглашению, что перенос нецелесообразен и снижает ценность конструкций как памятника.
Участники комиссии сделали заключение, что
Что касается технического состояние, то согласно докладу заведующих кафедрами ННГАСУ, деформации не выходят за нормативные показатели и без существующих кирпичных стен металлические арки «стоят крепко». Эксперты сошлись во мнении, что демонтировать и собирать заново эти конструкции нецелесообразно. По их оценкам, при этом неизбежны потери.
«Специалисты посмеялись над предложением “улучшить состояние” конструкций за счет разборки и отправки фрагментов на завод. Мосты же не разбирают, чтобы подновить? И Эйфелеву башню красят отнюдь не в цехах. Главное — опять нам не объясняют, зачем в принципе нужен перенос? Главный архитектор области и директор департамента ясности не добавили, не сказав ничего, кроме слов о некоей красоте и то, что им нравится, как можно смонтировать павильоны на ярмарке из этих конструкций», — пишет Марина Игнатушко.
В результате из 15 собравшихся членов комиссии только двое проголосовали за перенос.
Ранее сообщалось, что эксперты выявили высокую несущую способность исторических металлоконструкций на Стрелке в Нижнем Новгороде.
Напомним, специалист по инвестициям в объекты наследия и исторических территорий Дмитрий Ойнас отмечал, что «снос пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде сократит возможности работы с потенциальными инвесторами».
Также ранее сообщалось, что пакгаузы планируется перенести на территорию Нижегородской ярмарки, а демонтаж исторических металлоконструкций в пакгаузах запланирован в техзадании по созданию парка на Стрелке.