Экспертная группа признала перенос исторических металлоконструкций в пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде нецелесообразным

Как сообщила на своей странице в соцсети архитектурный критик Марина Игнатушко, входящая в комиссию по определению состояния металлических конструкций выставочных павильонов Всероссийской промышленной выставки 1896 года, эксперты пришли к соглашению, что перенос нецелесообразен и снижает ценность конструкций как памятника.

Участники комиссии сделали заключение, что историко-культурная значимость объекта определена, имеет достоверные подтверждения, а столетняя приписка конструкций к порту — часть его исторического смысла.

Что касается технического состояние, то согласно докладу заведующих кафедрами ННГАСУ, деформации не выходят за нормативные показатели и без существующих кирпичных стен металлические арки «стоят крепко». Эксперты сошлись во мнении, что демонтировать и собирать заново эти конструкции нецелесообразно. По их оценкам, при этом неизбежны потери.