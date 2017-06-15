Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский рассказал, как трагедия с дочерью изменила его жизнь
Путин просит девушку с раком четвертой стадии не терять надежду
«Я здоров»: Путин ответил на вопрос по мотивам слов Шувалова
Голикова объяснила возможное повышение пенсионного возраста
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
«Пусть Порошенко не расслабляется»: Путин о «голубых мундирах»
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
17:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Экспертная группа признала перенос исторических металлоконструкций в пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде нецелесообразным

Деформации не выходят за нормативные показатели и без существующих кирпичных стен металлические арки «стоят крепко».

Как сообщила на своей странице в соцсети архитектурный критик Марина Игнатушко, входящая в комиссию по определению состояния металлических конструкций выставочных павильонов Всероссийской промышленной выставки 1896 года, эксперты пришли к соглашению, что перенос нецелесообразен и снижает ценность конструкций как памятника.

Участники комиссии сделали заключение, что историко-культурная значимость объекта определена, имеет достоверные подтверждения, а столетняя приписка конструкций к порту — часть его исторического смысла.

Что касается технического состояние, то согласно докладу заведующих кафедрами ННГАСУ, деформации не выходят за нормативные показатели и без существующих кирпичных стен металлические арки «стоят крепко». Эксперты сошлись во мнении, что демонтировать и собирать заново эти конструкции нецелесообразно. По их оценкам, при этом неизбежны потери.

Пакгаузы планировалось перенести на территорию Нижегородской ярмарки, а демонтаж исторических металлоконструкций в пакгаузах запланирован в техзадании по созданию парка на Стрелке.

«Специалисты посмеялись над предложением “улучшить состояние” конструкций за счет разборки и отправки фрагментов на завод. Мосты же не разбирают, чтобы подновить? И Эйфелеву башню красят отнюдь не в цехах. Главное — опять нам не объясняют, зачем в принципе нужен перенос? Главный архитектор области и директор департамента ясности не добавили, не сказав ничего, кроме слов о некоей красоте и то, что им нравится, как можно смонтировать павильоны на ярмарке из этих конструкций», — пишет Марина Игнатушко.

В результате из 15 собравшихся членов комиссии только двое проголосовали за перенос.

Ранее сообщалось, что эксперты выявили высокую несущую способность исторических металлоконструкций на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Напомним, специалист по инвестициям в объекты наследия и исторических территорий Дмитрий Ойнас отмечал, что «снос пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде сократит возможности работы с потенциальными инвесторами».

Также ранее сообщалось, что пакгаузы планируется перенести на территорию Нижегородской ярмарки, а демонтаж исторических металлоконструкций в пакгаузах запланирован в техзадании по созданию парка на Стрелке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин в ходе общения с россиянами ответил почти на 70 вопросов
Путин счел нелепой силовую поддержку обысков в «Гоголь-центре»
Германия и Австрия раскритиковали США за новые санкции против РФ
Образ национального кинематографа: в Москве умер Алексей Баталов
Пропавший с радаров малайзийский самолет потерпел крушение
В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек
На Кубке конфедераций в России изменят правила
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь