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19:04 (мск), источник: N + 1

В Антарктиде нашли рисунок участника экспедиции Роберта Скотта

Сотрудники новозеландского треста «Наследие Антарктики» (Antarctic Heritage Trust) обнаружили в хижине на мысе Адэр рисунок, сделанный одним из участников экспедиции Роберта Скотта, исследователем и художником Эдвардом Уилсоном. Он вместе со Скоттом и еще тремя участниками экспедиции дошел до Южного полюса и погиб на обратном пути.

О находке сообщается в пресс-релизе организации.

Британская антарктическая экспедиция под руководством Роберта Скотта проходила в 1910−13 годах. Научной целью экспедиции были исследования Земли Виктории, западных отрогов Трансантарктического хребта и Земли Эдуарда VII. Исследованиями руководил Уилсон. Но главной целью была политическая — открытие Южного полюса. По плану экспедиции предполагалась работа в три сезона с двумя зимовками. Поход к Южному полюсу намечался на второй сезон. Предполагалось, что в его подготовке будут участвовать все члены команды (65 человек), непосредственно в поле будут работать 12 человек, и четверо из них, во главе со Скоттом, пойдут к полюсу и возвращаются обратно, используя промежуточные склады с провиантом и горючим. В итоге в полюсную группу вошли пять человек, в том числе сам Скотт и Уилсон.

Роберт Фолкон Скотт в 1905 году

Участники экспедиции выполнили программу геологических, магнитных и метеорологических исследований, собрали множество геологических образцов и испытали различные виды транспорта, в том числе моторные сани, а также воздушные зонды для исследования атмосферы.

Скотт ведёт дневник. Мыс Эванса, зима 1911 года

Как известно, свою главную цель экспедиция не выполнила — норвежцы под руководством Руаля Амундсена дошли до Южного полюса на 34 дня раньше. 17 января 1912 года группа Скотта достигла полюса и повернула назад. На обратном пути люди страдали от обморожений и снежной слепоты. Участники порой не доходили до следующего склада с продовольствием и горючим, им приходилось голодать. В начале марта они обнаружили катастрофическую нехватку керосина, который по одной версии, испарялся из негерметичных бидонов, по другой — вытекал из них, потому что оловянная пайка бидонов рассыпалась от мороза. 23 марта у команды закончилось топливо, продовольствия оставалось на два дня. Последняя запись в дневнике Скотта датирована 29 марта. Тела участников полюсной группы были обнаружены поисковой экспедицией в ноябре 1912 года.

Акварельный рисунок, сделанный Уилсоном, был найден осенью 2016 года в хижине на мысе Адэр, расположенном на Земле Виктории. Мыс Адэр часто служил первым исследователям континента местом высадки и первой зимовки. Хижины были построены норвежскими исследователями в 1899 году, а участники экспедиции Скотта провели в них зиму 1911−1912 годов. В настоящее время хижины признаны важным историческим памятником.

Сотрудники треста очищали одну из хижин и среди пингвиньего помета, пыли и плесени нашли хорошо сохранившуюся акварель. На ней сохранилось название рода птиц «Tree Creeper» — пищуха и дата — 1899 год.

Эдвард Уилсон (1872−1912) — зоолог, врач-физиолог и художник, был участником двух полярных экспедиций Роберта Скотта. В первой из них, проходившей в 1901—1904 годах, Уилсон принимал участие в качестве помощника врача, зоолога и штатного художника. Во время экспедиций он рисовал многих представителей местной фауны. Некоторые его работы сейчас хранятся в художественной галерее в его родном городе Челтнеме на западе Англии.

Екатерина Русакова

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