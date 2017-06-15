12-летний школьник пожаловался Путину на отсутствие развлечений в Омске

12-летний омский школьник Миша Петров на своей странице в «ВКонтакте» обратился к президенту Владимиру Путину, составив серию из семи вопросов. Мальчик утверждает, что у «супер-города» Омска нет плюсов, только минусы, и перечисляет главные претензии.

Во-первых, он интересуется, почему омичам рекомендуют покидать свой город и уезжать в Москву. Также школьник недоволен отсутствием развлечений для ребят его возраста — он пишет, что ему некуда сходить, кроме кино, а аттракционы в парках слишком старые, чтобы без страха на них кататься. Миша раскритиковал ремонт дорог и пробки в городе, размер пенсии своей бабушки, спросил президента, когда достроят метро и аэропорт «Омск — Федоровка», и завершил пост вопросом, почему «так испортили бывшую столицу Сибири».

— Спасибо заранее, что ответили на мною заданные вопросы. Удачи! — завершает мальчик свое гневное сочинение.