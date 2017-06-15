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22:32 (мск), источник: Om1.ru

12-летний школьник пожаловался Путину на отсутствие развлечений в Омске

Свои вопросы к главе государства мальчик выложил в соцсети и надеется получить ответы.

12-летний омский школьник Миша Петров на своей странице в «ВКонтакте» обратился к президенту Владимиру Путину, составив серию из семи вопросов. Мальчик утверждает, что у «супер-города» Омска нет плюсов, только минусы, и перечисляет главные претензии.

Во-первых, он интересуется, почему омичам рекомендуют покидать свой город и уезжать в Москву. Также школьник недоволен отсутствием развлечений для ребят его возраста — он пишет, что ему некуда сходить, кроме кино, а аттракционы в парках слишком старые, чтобы без страха на них кататься. Миша раскритиковал ремонт дорог и пробки в городе, размер пенсии своей бабушки, спросил президента, когда достроят метро и аэропорт «Омск — Федоровка», и завершил пост вопросом, почему «так испортили бывшую столицу Сибири».

— Спасибо заранее, что ответили на мною заданные вопросы. Удачи! — завершает мальчик свое гневное сочинение.

Напомним, прямая линия с Путиным длилась сегодня четыре часа, за это время было задано несколько десятков вопросов из 2,5 млн поступивших. Вопросы из Омска в этот раз не прозвучали, хотя нескольким жителям удалось решить свои бытовые проблемы за счет выложенных в сеть видеообращений президенту. Местные власти оперативно отреагировали на жалобы, предпочитая не доводить дело до всероссийской огласки.

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