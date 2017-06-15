12-летний школьник пожаловался Путину на отсутствие развлечений в Омске
Свои вопросы к главе государства мальчик выложил в соцсети и надеется получить ответы.
Свои вопросы к главе государства мальчик выложил в соцсети и надеется получить ответы.
12-летний омский школьник Миша Петров на своей странице в «ВКонтакте» обратился к президенту Владимиру Путину, составив серию из семи вопросов. Мальчик утверждает, что у «супер-города» Омска нет плюсов, только минусы, и перечисляет главные претензии.
— Спасибо заранее, что ответили на мною заданные вопросы. Удачи! — завершает мальчик свое гневное сочинение.
Напомним, прямая линия с Путиным длилась сегодня четыре часа, за это время было задано несколько десятков вопросов из 2,5 млн поступивших. Вопросы из Омска в этот раз не прозвучали, хотя нескольким жителям удалось решить свои бытовые проблемы за счет выложенных в сеть видеообращений президенту. Местные власти оперативно отреагировали на жалобы, предпочитая не доводить дело до всероссийской огласки.