Ученые научились определять, для кого грипп может быть смертелен
Австралийские ученые изобрели тест, который может определить, у какого пациента грипп разовьется в смертельноопасное осложнение, например, пневмонию.
Австралийские ученые изобрели тест, который может определить, у какого пациента грипп разовьется в смертельноопасное осложнение, например, пневмонию.
Это позволит заранее оказывать людям необходимую помощь и предотвращать летальные исходы, заявили сегодня на страницах European Respiratory Journal исследователи Уэстмидского института медицинских исследований.
Грипп способен убить в целом здорового человека в самом расцвете сил. Никто не может сказать, у кого из пациентов есть высокий риск развития пневмонии и кто может в итоге умереть
Новый тест не требует принципиально нового оборудования, для него нужна всего одна капля крови пациента и несколько часов на ее исследование. Результаты точны на 91%.
Тест, который получил название
«Тест пригоден для любой инфекции гриппа, потому что работает с тем, как тело реагирует на вирус, нежели чем с самим типом вируса», — замечает Танг. Для того, чтобы подготовить организм к отпору серьезной инфекции, в кровь больного выделается биомаркер — ген IF127,
«Чем раньше вы начнете лечиться, тем больше шансов выжить. Без качественной и своевременной интенсивной терапии риск летального исхода составляет больше 50%», — рассказывает Танг. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно сезонные эпидемии гриппа уносят жизни 250−500 тысяч людей по всему миру.
HIST уже запатентован в Австралии. В США, Европе и Китае патент сейчас находится на рассмотрении.