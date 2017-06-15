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20:40 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые научились определять, для кого грипп может быть смертелен

Австралийские ученые изобрели тест, который может определить, у какого пациента грипп разовьется в смертельноопасное осложнение, например, пневмонию.

Источник: РИА "Новости"

Это позволит заранее оказывать людям необходимую помощь и предотвращать летальные исходы, заявили сегодня на страницах European Respiratory Journal исследователи Уэстмидского института медицинских исследований.

Грипп способен убить в целом здорового человека в самом расцвете сил. Никто не может сказать, у кого из пациентов есть высокий риск развития пневмонии и кто может в итоге умереть
Доктор Бенджамин Танг
Руководитель исследования, интервью Sydney Morning Herald

Новый тест не требует принципиально нового оборудования, для него нужна всего одна капля крови пациента и несколько часов на ее исследование. Результаты точны на 91%.

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Тест, который получил название High-risk Influenza Screen Test (HIST), может существенно облегчить жизнь во время эпидемий, когда ученые не успевают разработать спасительные вакцины для новых штаммов вируса гриппа.

«Тест пригоден для любой инфекции гриппа, потому что работает с тем, как тело реагирует на вирус, нежели чем с самим типом вируса», — замечает Танг. Для того, чтобы подготовить организм к отпору серьезной инфекции, в кровь больного выделается биомаркер — ген IF127, его-то и можно засечь с помощью HIST.

«Чем раньше вы начнете лечиться, тем больше шансов выжить. Без качественной и своевременной интенсивной терапии риск летального исхода составляет больше 50%», — рассказывает Танг. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно сезонные эпидемии гриппа уносят жизни 250−500 тысяч людей по всему миру.

HIST уже запатентован в Австралии. В США, Европе и Китае патент сейчас находится на рассмотрении.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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