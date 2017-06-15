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21:07 (мск), источник: Капитал

Пилотный проект «Полицейские детективы» введен в 8 областях Украины

В восьми областях Украины с 1 июня действует пилотный проект «Полицейские детективы», сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Интерфакс-Украина.

Источник: Капитал

«Мы приняли решение, что с 1 июня в восьми регионах мы начинаем проект “Полицейские детективы”, где около 90% личного состава подразделений криминальной полиции перевели в статус следователей», — цитирует С. Князева департамент коммуникации Нацполиции.

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Речь идет о Киевской, Запорожской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях. Проект будет проводиться на базе районных подразделений.

По словам С. Князева, остальные сотрудники будут ориентированы на выполнение прямых обязанностей криминальной полиции: оперативной и агентурной работы, ведение оперативно-розыскных дел, установление неопознанных трупов и розыск без вести пропавших лиц.

Глава Нацполиции отметил, что до конца лета будет проведен срез работы этих подразделений.

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