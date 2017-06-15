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21:04 (мск), источник: Informburo.kz

Стало известно, во сколько обошёлся визит Джеки Чана в Астану

Джеки прилетел в Казахстан на личном самолёте, с друзьями. Помимо запланированного участия в фестивале кино, он провёл пресс-конференцию и снялся в программе.

Источник: Informburo.kz

Пробыв совсем короткое время в Астане, Джеки произвёл на всех, с кем встречался, самые приятные впечатления. Как выяснилось, кумир миллионов совершенно не претенциозен и даже не выставлял райдер, как это обычно делают знаменитости. Этими наблюдениями поделился на своей странице в Instagram председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлан Карин.

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«Удивительным является тот факт, что его прилёт в Астану не принёс нам никаких расходов! Он прилетел на личном самолёте, с друзьями, никаких гонораров ему никто не платил, райдеров он не выставлял. Даже отказался от встречи на люксовом авто, а попросил обычный минивэн, чтобы передвигаться по городу с друзьями. Местные астанинские рестораторы так были рады принять кумира, что даже за ужин мы ничего не платили», — написал в своём посте Карин.

Планировалось, что Джеки Чан пробудет в Казахстане пару дней, но из-за жёсткого графика он был в Астане всего полдня.

«Сувениры и билеты на ЭКСПО в подарок от нас — практически и есть единственные затраты. Джеки удивительный, очень скромный, добродушный, искренний и весёлый человек. Практически никому не отказывал в совместном фото, шутил и смеялся», — поделился впечатлениями Ерлан Карин.

Автор поста также отметил, что актёру понравилось в нашей стране и он пообещал скоро приехать вновь, уже на более продолжительный срок для работы в совместных проектах.

Джеки Чан посещал Астану 7 июня для участия в фестивале китайского кино. В ходе фестиваля он представил фильм «Кунг-фу йога».

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Стало известно, во сколько обошёлся визит Джеки Чана в Астану
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