С пятницы полиция Киева переходит на усиленный режим работы

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве столичная полиция будет работать в усиленном режиме в период с 16 по 18 июня, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

«Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок в Киеве во время международной встречи байкеров и «Марша равенства», — заявил Яровой.

Для охраны правопорядка в эти дни привлекут около 5 тыс. полицейских, среди которых и сотрудники подразделений особого назначения Главных управлений Национальной полиции из разных областей Украины, преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел, 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии Украины.