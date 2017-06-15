С пятницы полиция Киева переходит на усиленный режим работы
По информации первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, для охраны правопорядка в Киеве привлекут около 5 тысяч полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии.
По информации первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, для охраны правопорядка в Киеве привлекут около 5 тысяч полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии.
КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что в связи с проведением массовых мероприятий в Киеве столичная полиция будет работать в усиленном режиме в период с 16 по 18 июня, сообщает
«Правоохранители готовы обеспечивать правопорядок в Киеве во время международной встречи байкеров и «Марша равенства», — заявил Яровой.
Для охраны правопорядка в эти дни привлекут около 5 тыс. полицейских, среди которых и сотрудники подразделений особого назначения Главных управлений Национальной полиции из разных областей Украины, преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел, 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии Украины.
Открытие съезда любителей мотоциклов и презентация деятельности байкерского клуба Hells Angels запланированы на 16 июня 2017 года. Основным мероприятием встречи станет мотопробег по улицам города, который состоится 17 июня, в котором примут участие до 1500 мотоциклистов.
18 июня 2017 года с 10:00 до 13:00 в Киеве запланировано проведение «Марша равенства». По информации организаторов, в мероприятии примут участие до 5 тыс. граждан. В местах проведения мероприятия будут установлены заградительные турникеты, перекрытия и фильтрационные границы. Также будут действовать 4
По маршруту проведения марша будут работать 10 групп быстрого реагирования и будут дежурить 2 усиленные
Ранее сообщалось, что организаторы