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21:58 (мск), источник: БЕЛТА

Арт-парк гигантских инсталляций появился в Минске

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арт-парк с масштабной экспозицией из 12 огромных объектов современного искусства открылся на острове Комсомольцев в центре Минска, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

Источник: БЕЛТА

Проект «Арт-Острова» посвящен 950-летию Минска, а все желающие могут прогуляться в нем бесплатно. Инсталляции созданы руками белорусских и зарубежных художников и скульпторов из привычных материалов, в том числе дерева, пластика и металла. Некоторые объекты выставки «Арт-острова» выше 5 м.

«Экспозиция получилась масштабной — арт-объекты занимают весь остров и весят несколько десятков тонн. Некоторые из них интерактивны: предлагают зрителю отгадать городские секреты или переместиться во времени, — подчеркнула руководитель проектов Альфа-Банка, выступившего соорганизатором мероприятий, Елена Касперович. — Лэнд-арт сейчас популярен в мире, и такие фестивали привлекают к себе много людей. “Арт-Острова” призваны сделать Минск интереснее для туристов и помочь ему интегрироваться в мировое арт-пространство».

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Центральное место арт-парка занимают железные всадники — участники «Битвы на Немиге». Таким способом художники Павел Войницкий и Вадим Мацкевич решили напомнить минчанам о первом летописном упоминании города. Предполагается, что посетители дадут волю фантазии и пройдут между борющимися сторонами легендарной битвы. При этом от первоначальной концепции — расколотой монеты времен Всеслава Чародея — авторы все же решили отказаться.

Рядом с воинами установлены арт-качели Альфа-Банка. Необычная конструкция в форме буквы «А» предлагает совершить метафорический полет в поисках новых впечатлений. Кроме того, на качелях можно увидеть другие инсталляции с высоты и под новым ракурсом.

Огромную инсталляцию собрали известные немецкие художники из коллектива Tape That. Она позволит каждому желающему превратиться из обычного зрителя в активного участника арт-процесса.

«Практически во всех работах нашло креативное отражение важное событие — 950-летие города Минска. “Арт-Острова” представляют собой яркое художественное событие не только для столицы, но и для всей Беларуси», — отметила директор Национального центра современных искусств, куратор проекта Наталья Шарангович.

Выставку «Арт-Острова» проводят Альфа-Банк (Беларусь) и Национальный центр современных искусств при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома. Экспозицию можно бесплатно посетить до середины сентября на острове Комсомольцев, что в акватории Комсомольского озера недалеко от проспекта Победителей.

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